Fahrbericht KTM 790 Duke (2018)

Eine Upside-down-Gabel von WP mit 43 mm Innenrohrdurchmesser und 140 mm Federweg führt das Vorderrad. Das direkt angelenkte und mit einer progessiv gewickelten Feder ausgestattete Federbein mit Gasdruck-Unterstützung stammt ebenfalls von WP; am Hinterrad bietet die KTM 790 Duke sogar 150 mm Federweg. Sie steht auf Reifen in den Standard-Dimensionen 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17, als Erstausrüstung sind Maxxis Supermaxx ST-Reifen montiert.

Erst bei 9.500/min. ist Schluss mit Lustig.

Der Twin will getrieben werden

Lässig schwingt man das Bein über die Sitzbank in 825 Millimeter Höhe. Die Anti-Hopping-Kupplung bedient sich erfreulich leicht, die Hebeleien sind auf die individuelle Griffweite einstellbar. Ein Druck aufs Knöpfchen, prompt kurbelt der Motor los und pustet mit kernigem Schlag die Abgase aus dem konisch geformten Endschalldämpfer. Und los geht’s.

Exakt rückt die Kupplung den ersten Gang ein, der Reihentwin hängt sportlich am Ride-by-Wire-Gasgriff. Schiebebetrieb mag er nicht so gern, ruckt im Stadtverkehr mitunter etwas, will offenbar lieber von der Leine gelassen werden. Die Ergonomie passt dafür hervorragend, alles ist an Ort und Stelle. Man sitzt vorderradorientiert und aktiv auf der Duke.

Munter und zuverlässig wechselt der (abschaltbare) Quick-Shifter in allen Drehzahlbereichen die sechs Gangstufen, der Schalthebel verlangt vom Fahrer aber einen klaren Impuls. Eine kurze Zwischengerade brennt die Leistungscharakteristik des Naked-Bikes direkt ins Hirn: Ab zirka 2.000 Touren nimmt der Twin sauber Gas an, schiebt bis etwa 5.000 Umdrehungen noch etwas schüchtern vorwärts. Wer die Fetzen aber fliegen lassen will, freut sich über den mächtigen Schub, der von nun an einsetzt – und bis zum Begrenzer bei 9.500 Touren nicht abebben will. Schnell zeigt sich, weshalb die Elektronik kein nettes Gimmick, sondern ein Garant für viel Traktion ist.