Fahrbericht Triumph Speed Triple (2018)

Zu haben ist die neue Speed Triple in einer S- und einer besser ausgestatteten RS-Version, die beide alles besser können sollen als ihre Vorgänger. Den rebellischen Charakter will man aber bewahrt haben.

Zu den Fakten. Der 1.050 cm³ große Dreizylinder wurde grundlegend überarbeitet. Triumph nennt 105 neue Teile, die dem Triple in Summe jetzt zu 150 PS und 117 Nm Drehmoment verhelfen. Eine erleichterte Kurbelwelle, eine leichtere Lichtmaschine und weniger Panschverluste durch eine kleinere Ölwanne lassen den Dreizylinder williger, spontaner und 1.000/min. weiter hochdrehen. Neue Kolben, modifizierte Auslasskanäle und eine erhöhte Verdichtung helfen in Sachen Spitzenleistung. Abgerundet wird das Paket durch eine strömungsgünstigere Edelstahl-Abgasanlage sowie ein optimiertes Sechsgang-Getriebe mit Anti-Hopping-Kupplung.

Unverändert aus dem Vorgänger übernommen, wurde der Aluminium-Doppelbrückenrahmen und die Einarmschwinge. Vorne federt und dämpft eine voll einstellbare 43er Showa-Upside-Down-gabel mit 120 mm Federweg, hinten steckt ein ebenfalls voll einstellbares Showa-Zentralfederbein mit 130 mm Federweg. Die Räder setzen bei unveränderten Dimensionen und Reifengrößen jetzt auf eine Zehn-Speichen-Optik. Bremspower liefern vorne 320er Scheiben und Brembo-Vierkolben-Monoblock-Sättel. Hinten beißt eine Nissin-Doppelkolben-Zange in eine 255er Scheibe. Das Trockengewicht gibt Triumph mit 192 kg (RS: 189 kg) an.

Dazu haben die Techniker die rotierenden Massen an Kurbel- und Ausgleichswelle sowie Kupplung um 19% reduziert, was der Drehfreude zugute kommen soll. Und auch das Getriebe bekam eine Überarbeitung.

Die Federelemente der RS bestehen auch bei Rennstreckeneinsatz.

Fahrwerk überzeugt auch auf der Rennstrecke

Beim Abstecher auf die Rennstrecke von Almeria zeigten die Federelemente, dass sie auch für diese Aufgabe genug Reserven besitzen und dem Speed gewachsen sind. Die Bremse, mit etwas schärferen Belägen und Brembos MCS 19-21 Bremspumpe mit einstellbarem Übersetzungsverhältnis packen nicht biestig, sondern gut dosierbar zu. Wobei auf der Landstraße die "19"-Übersetzung und auf der Rennstrecke die "21"-Übersetzung am besten gefiel.

Die Änderungen mögen also in der Tat nicht sensationell anmuten, haben die Speed Triple aber noch agiler, drehfreudiger, durchzugsstärker und damit lebendiger gemacht.

Zu haben ist die neue Speed Triple in der S-Version ab 13.750 Euro plus 450 Nebenkosten (Jet Black, Crystal white plus 125 Euro), die RS startet bei 15.850 Euro plus 450 Nebenkosten (beide Farben).