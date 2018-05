Honda CX 1200 Kompressor

Allzu schnell waren sie wieder verschwunden, die wassergekühlten V2-Hondas mit ihren charakteristischen querstehenden Zylindern. 1978 auf die Straße gekommen, sorgte nicht nur Rötger Feldmann mit seinem Kultcomic „Werner“ für viel Spott in Bikerkreisen, wurde doch die CX von Werner als Güllepumpe eingesetzt. Auch ihr ziemlich umstrittenes Design machte der Honda das Leben schwer. Die wulstige Sitzbank, eine unschöne Tacho-Lampeneinheit und eine nach hinten abfallende Linie ließen sie nicht gerade sportlich erscheinen. Dabei war sie technisch durchaus geglückt. Der Motor war äußerst robust, trotz Stoßstangen-Ventiltrieb drehfreudiger als jeder Guzzi-Antrieb, das Fahrwerk sehr komfortabel. Dank Kardanantrieb war die CX pflegeleicht, eine ­ideale Reisemaschine also. Dennoch war schon Mitte der 80er-­Jahre wieder Schluss.

Güllepumpe bleibt unvergessen

Trotz der beliebten Chopper-Version CX 500 C, der starken CX 500 Turbo und der nachfolgenden 650er mit viel gefälligerem Design hatte Honda mit der gesamten Baureihe nichts mehr im Sinn. Man arbeitete da schon an V2-Motoren mit 52 Grad Zylinderwinkel, obenliegenden Nockenwellen und querliegender Kurbelwelle, die dann in der VT 500 E, Transalp und Africa Twin viele Jahre erfolgreich verbaut wurden und eher sogar noch robuster waren als die CX-Motoren. Für MOTORRAD bleibt die Güllepumpe aber unvergessen. Und für das 70-Jahre-Motorrad-Jubiläum schenken wir Honda nun die Idee einer Super-Güllepumpe: eine CX 1200 Kompressor, deutlich sportlicher ausgelegt, aber einzigartig in der Konzeption und ­sicher mal ein paar Gedankenspiele wert.