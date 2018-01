Der chinesische Shineray-Konzern hatte 2014 den italienischen Motorradhersteller SWM übernommen. Jetzt wurden auf einer Präsentation in China zum 20-jährigen Bestehen des Unternehmens neue Motoren für neue Modelle vorgestellt. Die neue Motorenfamilie setzt auf zwei Zylinder, die in V-Form angeordnet werden. Als Hubraummarken wurden 350, 550, 850 und 1200 Kubikzentimeter genannt. Leistungsdaten oder weitere technische Features wurden nicht genannt. Die neuen Motoren sollen in Modellen vom Einsteiger-Bike bis hin zu einem großen Sport- oder Nakedbike zum Einsatz kommen. Einige Beobachter sehen SWM damit auch schon in der Superbike-WM antreten. Derzeit setzt SWM bei seinen Modellen auf Einzylinder-Aggregate von Husqvarna und Shineray.