Den meisten Betrachtern dürfte zunächst die simple und einfache Optik des Beeline Moto ins Auge stechen. Mit wenigen Handgriffen und ohne besonders viel Raumverlust lässt sich das smarte Navigations-Gadget auf dem Lenker installieren. Auch eine Befestigung am Außenspiegel, beispielsweise bei Rollern, ist ohne größere Probleme möglich. Dank der kompakten Größe lässt sich das Gerät relativ simpel in der Jackentasche verstauen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das kleine Navi von der Halterung lösen.

Auch auf Rollern soll das Beeline Moto eingesetzt werden können.

Übrigens gibt es bereits eine Version des Navigationsgerätes für Fahrradfahrer. Optisch sind die beiden Varianten nahezu identisch. Das Gerät für Fahrradfahrer ist allerdings nicht für die Fahrt auf dem Motorrad ausgelegt, weshalb der Hersteller nun eine eigene Variante für Motorradfahrer an den Start bringt. Auch die Fahrradversion wurde genauso wie das Beeline Moto per Crowdfunding-Kampagne finanziert und wird mittlerweile unter anderem auf Amazon angeboten. Für das sogenannte Beeline Bicycle werden auf Amazon ca. 110 Euro aufgerufen. Wie viel die Variante für das Motorrad kosten wird, ist bisher nicht bekannt. Der Hersteller möchte mit dem Versand von ersten Testgeräten Anfang 2019 beginnen. Sobald wir ein Testexemplar in die Finger bekommen, werden wir an dieser Stelle über die Funktionalität berichten.