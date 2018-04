Es genügt, das System mit „Hey, Cardo“ anzusprechen und die gewünschte Aktion zu nennen. Die entsprechenden Standardbefehle wie Radio aus/an, Musik aus/an, nächster Sender, Kurzwahl oder Batterieanzeige sind in der Bedienungsanleitung ausgewiesen. Die beiden neuen Cardo Kommunikationssysteme sind zudem voll kompatibel mit den Spracherkennungen Siri von Apple und Ok Google, so lassen sich auch Smartphones problemlos einbinden und ansteuern.

Nur ganz wenige Funktionen werden manuell bedient, gesteuert wird hauptsächlich per Sprache.

Dynamische Gruppen mit bis zu 15 Fahrern

Bereits bekannt ist die Vernetzung der sprachgesteuerten Systeme untereinander. Setzen viele andere Systeme hier auf Bluetooth als Standard, so setzt Cardo bereits seit 2015 auf DMC-Technologie (Dynamic Mesh Communication). Während mit Bluetooth alle Fahrer nur wie an einer Kette in einer 200-Meter-Wolke hintereinander gekoppelt werden können und so alle an ihre Fahrpositionen gebunden sind, kann DMC die komplette Gruppe untereinander vernetzen.



Damit können bis zu 15 Fahrer über eine Distanz von bis zu acht Kilometern miteinander kommunizieren – und das sogar bei wechselnden Positionen innerhalb der Motorrad-Gruppe. Das dynamische Netzwerk justiert sich bei Positionswechseln in Sekundenbruchteilen neu und hält die Verbindungen automatisch aufrecht. Dank Rauschunterdrückung soll zudem die Sprache in brillanter Qualität übertragen werden. Auch möglich sind Privatchats zwischen zwei Teilnehmern der Gruppe, ohne dass andere zuhören können. Zudem lassen sich auch nicht DMC-fähige Geräte per Bluetooth in die Kommunikation einbinden.