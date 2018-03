Als neues Feature für die 2018er-Generation sind die Modelle KTM 1290 Super Adventures S & R nun serienmäßig mit Turn-by-Turn-Navigation ausgerüstet. In Verbindung mit der neuen KTM My Ride-App, die zum Preis von 8,99 Euro für Android und iOS erhältlich ist, werden die Routenführung über Bluetooth auf dem TFT-Display des Fahrzeugs in einem Bereich neben Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlmesser dargestellt und das eingestellte Ziel angezeigt. Visualisiert werden:

Musik hören und telefonieren

KTM My Ride Music

In Verbindung mit einem Bluetooth-Headset für den Helm ermöglicht diese Funktion dem Fahrer, den Music-Player seines Motorrads während der Fahrt zu bedienen. Mit dem Menüschalter links am Lenker kann der Fahrer die Lieder einer Playlist oder einer Musiksammlung durchschalten und die Lautstärke einstellen, während die entsprechenden Informationen des jeweiligen Liedes am TFT-Display des Bikes dargestellt werden.



KTM My Ride Phone

Mit der Phone-Funktion kann der Fahrer ein Smartphone mit dem Bike verbinden, er sieht alle Informationen zu eingehenden Anrufen auf dem TFT-Display und kann Anrufe mit dem Menüschalter annehmen oder ablehnen. Als Sicherheitsvorkehrung kann man das Adressbuch während der Fahrt nicht öffnen und auch keine Anrufe tätigen.