ADAC Safety Ride mit dem MOTORRAD ACTION TEAM Fahrsicherheitstraining plus Reise-Erlebnis

Für diesen Sommer sind gleich vier dieser ADAC Safety Rides powered by MOTORRAD ACTION TEAM geplant. Je zwei Reisen führen auf reizvollen Routen durch den Schwarzwald (24. bis 27. Juni und 19. bis 22. August 2021) und ins benachbarte Elsass (10. bis 13. Juni und 9. bis 12. September 2021). Hier geht's direkt zu den angebotenen Trainings+Touren.

Fahrtraining + geführte Motorradtour

ADAC Safety Ride powered by MOTORRAD ACTION TEAM verbindet für Motorradfahrer zwei faszinierende Elemente zu einem ganz neuen, einmaligen Erlebnis. "Diese Kombination aus Fahrtraining und einer Motorrad-Tour durch landschaftlich schöne Gebiete ist ein Vergnügen für jeden Biker", sagt Andreas Müller, Leiter Abteilung Verkehr, Technik und Umwelt ADAC Südbaden e.V. "Was kann es für einen Motorradfahrer Schöneres geben, als die Verbindung eines fachkundig geleiteten Trainings mit einer einmaligen Tour-Erfahrung, einem Safety Ride. Wir freuen uns, dass wir dieses zukunftsträchtige, innovative Konzept in Zusammenarbeit mit dem ADAC Südbaden starten können", ergänzt Bert Brandenburg, Leiter Event und Corporate Publishing und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Motor Presse Stuttgart.

Dirk Schäfer Die Verbindung eines fachkundig geleiteten Trainings mit einer einmaligen Tour-Erfahrung können Sie im Schwarzwald oder im Elsass erleben.

Training, Übernachtungen und Touren im Preis enthalten

Jeder der vier ADAC Safety Rides powered by MOTORRAD ACTION TEAM startet mit einem eintägigen ADAC Motorrad-Basistraining. Unter der Leitung eines erfahrenen ADAC Trainers schulen die Teilnehmer ihr Verhalten in bestimmten Fahrsituationen. An den darauffolgenden drei Tourtagen wird es unter der professionellen Reiseleitung des MOTORRAD ACTION TEAMS reichlich Gelegenheit geben, das neue Fahrgefühl in der Praxis zu vertiefen. Im Preis für den ADAC Safety Ride powered by MOTORRAD ACTION TEAM enthalten sind das eintägige Motorrad-Basistraining auf der ADAC Fahrsicherheitsanlage in Breisach-Hochstetten, drei Übernachtungen inkl. Frühstück sowie drei geführte Tagestouren.

Weitere Informationen und Anmeldung unter adac.de/suedbaden oder event.motorpresse.de sowie in den sechs Derpart ADAC Reisebüros in Freiburg, Baden-Baden, Offenburg, Singen, Lörrach und Villingen-Schwenningen.