D.I.D. 520 VR46 und 525 VR46 Valentino Rossi-Motorradkette

Der Premium-Kettenherstellers D.I.D. aus Japan legt Valentino Rossi an die Kette und bringt die VR46-Motorradkette.

Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi bekommt seine eigene Motorradkette. Naja, eigentlich ist sie für seine Fans und deshalb im freien Handel erhältlich. Je nachdem, welche Zugfestigkeit und wie viele Kettenglieder man benötigt, kostet die D.I.D. VR46 zwischen etwas über 100 Euro (520er-Kette mit 110 Gliedern) und rund 130 Euro (525er-Kette mit 108 Gliedern). Die 520er-Kette ist in sechs unterschiedlichen Längen von 110 bis 120 Gliedern erhätlich, die stärkere 525er-Kette in neun Längen zwischen 108 und 124 Gliedern, jeweils in 2er-Schritten. Verschloßen wird die offen gelieferten Kette mit einem Hohlnietschloß.

D.I.D. VR46 Nachfolgerin der VX2

Bei der D.I.D. VR46 handelt es sich um die weiterentwickelte Nachfolgerin der 520/525VX2. Dabei handelt es sich um eine offene Antriebskette mit Hohlnietschloss. Durch die Erfahrungen des Herstellers in der MotoGP und den Einsatz der patentierten X-Ringe soll die VR46-Antriebskette höchste Ansprüche erfüllen.

Hersteller Das Besondere an dieser Edition ist, dass sie mit VR46-Prägungen auf einzelnen Kettengliedern versehen ist.

Die Kette ist extra verstärkt, außen ist sie stahlfarben, innen gold. Das Besondere an dieser Edition ist, dass sie mit VR46-Prägungen auf einzelnen Kettengliedern versehen ist.

Die 520 VR46 ist für Fahrzeuge von 125 – 750 cm³ Hubraum geeignet, die 525 VR46 wird für Motorräder bis 1000 cm³ Hubraum empfohlen und ist sowohl für den Straßen- als auch für den Offroad-Einsatz geeignet.

Zugfestigkeiten

520 VR46: 3720 Kilogramm

525 VR46: 4524 Kilogramm

Laufleistungsindex

520 VR46: 3500

525 VR46: 4000

Der von D.I.D. angegebene Laufleistungsindex sagt aus, wie hoch die Laufleistung der jeweiligen Motorradkette im Vergleich zur einfachen Standardkette ohne Dichtungen und Verstärkungen ist. Referenz: Standardkette (=100).

Fazit

Hört sich nach einem guten Deal für Rossi-Fans an, die für ihr Motorrad eine neue Kette suchen und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: Fan-Artikel + nützliches Zubehör.