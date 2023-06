Die Briten haben beim Saisonauftakt nicht nur die Pole Position geholt und beide Rennen gewonnen, sondern auch die schnellsten Runden gedreht. Gelingt ihnen das auch in Spa-Francorchamps? Der Serienpromoter und Ausrichter Motor-Presse Stuttgart stellt von der belgischen Rennstrecke einen Livestream zur Verfügung, in dem das Sprintrace am Freitag sowie das Hauptrennen am Samstag exklusiv von überall aus verfolgt werden können.

Doppelsieg bei der Tourist Trophy, Führende in der Sidecar-WM Insgesamt 19 Gespann-Teams werden an der WM-Runde in Belgien teilnehmen. Die Birchall-Brüder sind derzeit gut in Fahrt. Seit anderthalb Wochen haben sie einen Doppelsieg bei der Tourist Trophy auf dem Konto. In der Sidecar-WM führen sie nach dem Saisonauftakt das Feld bereits mit 20 Punkten Vorsprung vor Harrison Payne/Kevin Rousseau an. Ihnen wiederum folgen die Titelverteidiger Todd Ellis/Emanuelle Clement. Wenn es nach ihnen und den Top 10-Teams wie Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, Pekka Päivärinta/Ilse de Haas, Bennie Streuer/Kevin Kölsch oder Josef Sattler/Luca Schmidt geht, soll der Abstand zur Spitze in Spa-Francorchamps gehörig schrumpfen. Das Zeitfenster ist knapp bemessen. Innerhalb von 27 Stunden fallen alle Entscheidungen.

Dino Eisele Insgesamt 19 Gespann-Teams werden an der WM-Runde in Belgien teilnehmen.

Josef Sattler fasste inzwischen den Entschluss, nicht nur die komplette Saison in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) zu fahren. Der Deutsche Meister von 2022 will alle WM-Rennen bestreiten, deshalb ist er in Belgien am Start. "Spa ist eine komplett neue Strecke für mich. Wir müssen uns zurechtfinden und von Training zu Training steigern", sagt der Bayer.

Zeitplan und Livestream Freitag, 16. Juni: