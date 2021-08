Hotel mit Motorrad-Themenzimmern Ducati, Harley, Vespa und Berge

Neben einem Oldtimer- und Vespa-Verleih bietet das Nostalgie-Hotel Al Plan in Südtirol auch Themenzimmer für Ducati, Harley- und Vespa-Fans. Manch einer weiß dann womöglich gar nicht, was schöner ist: Der Ausblick oder der Blick ins Zimmer.

Im Hotel Al Plan in St. Vigil in Enneberg stehen die Vespas nicht nur in der Garage, sondern auch in einem Zimmer – zumindest Teile davon. Die seitlichen Hinterradabdeckungen positionieren sich unter dem jeweiligen Nachttisch, das Beinschild samt Scheinwerfer und Lenker dient als Fuß eines Ablagetischchens während kleine Vespa-Bilder die in die Wand eingelassene Vitrine mit kleinen Vespa-Modellen einrahmen.

Neben ein wenig Schwarz, Weiß und Holz wird der Raum von einem Grün dominiert, das man direkt mit der Marke Vespa verbindet. Das Zimmer ist insgesamt geschmackvoll eingerichtet und der Ausblick direkt auf die Abfahrt vor dem Haus – je nach Jahreszeit ebenfalls mit viel Grün – besonders schön.

Harley- und Ducati-Zimmer

Freundlich und hell, gepaart mit etwas Industrial Chic, einer Prise Orange sowie einigen Harley-Bauteilen geht es im Themenzimmer "Harley-Davidson" zu. Hier wird ein Tank vom Nachtisch eingerahmt, der Tresorschlüssel ist mit einem metallenem Harley-Emblem verschweißt und den Glastisch scheinen zwei Kotflügel zu stützen.

Al Plan Hotel Klar, im Ducati-Zimmer dominiert die Farbe Rot.

Wer sich im Ducati-Zimmer einmietet sollte, klar, die Farbe Rot bevorzugen, aber auch nicht erschrecken, wenn beim abendlichen Gang zur Toilette eine behelmte Schaufensterpuppe im Ledereinteiler in der Vitrine neben dem Bett steht. Über dem Bett zeigt ein großformatiges Bild eine MotoGP-Szene, darunter stehen kleine Modelle in einer in die Wand eingelassene Vitrine.

Weiter Themenzimmer

Der Blick nach draußen geht ins Grüne. Und rechts neben der Loggia schiebt sich die Spitze eines Kunstflugzeugs, denn das Hotel bietet noch viele weitere Themenzimmer. Neben dem Aeronautica-Zimmer gibt es beispielsweise noch ein Fiat-Zimmer, ein Martini-Zimmer, eines das sich dem Uhrenhandwerk widmet, aber auch andere Handwerke wie Hutmacher, Schneider, Schuster, Musiker sind berücksichtigt. Daneben sind aber auch Standard-Zimmer mit viel Holz in den unterschiedlichsten Kategorien buchbar.

Fazit

Für alle, die auch im Hotel nicht genug von ihrer Lieblingsmarke bekommen können oder beispielsweise einfach den nostalgisch geschmackvollen Stil des Vespa- oder Fiat-Zimmers mit Blick auf die Berge genießen möchten. Oldtimer und Vespas zum Ausleihen für eine Tour in die Dolomiten stehen höchstwahrscheinlich aber auch den Gästen zur Verfügung, die ein Zimmer ohne Thema gebucht haben.