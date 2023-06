MOTORRAD Testival 2023

Eine Tour oder sogar ein ganzes Wochenende lang mal den MOTORRAD-Tester in dir spüren – das ist das Konzept des MOTORRAD-Testivals. Knapp 350 Motorradfahrerinnen und -fahrer kamen dazu im Mai 2023 zur Premierenveranstaltung. Und haben es nach eigenem Bekunden nicht bereut. Eine zweite Auflage ist nach über 90 Prozent uneingeschränkter Zustimmung aus der Leserschaft bereits für 2024 in Vorbereitung. Doch der Reihe nach.

Über 100 km lange Touren mit Testmaschinen Die MOTORRAD-Redaktion entwickelte in der messefreien Corona-Zeit das Konzept, bei dem Leser und Motorradbegeisterte nicht nur um die Maschinen herumspazieren können, sondern diese auch selbst fahren. Und das nicht etwa auf einem abgesperrten Kurs für wenige Minuten, sondern auf über 100 Kilometern geführter Motorradtour.

Im ersten Anlauf galt es für die Redaktion, passende Testfelder zu bieten und möglichst viele Marken und Modelle ins Fahrsicherheitszentrum (FSZ) Nürburgring zu stellen. Von der 125er über Roller und 48-PS-Bikes bis zum über 300 Kilo schweren Tourer von Indian war damit alles am Start, was der Motorradmarkt hergibt. Einige Hersteller mussten allerdings aufgrund ihrer bereits abgeschlossenen Jahresplanung für 2023 schon früh im Vorfeld des Testivals absagen. Dazu gehörten BMW und Kawasaki. Dennoch bewerteten fast alle Teilnehmer die Modellauswahl als gut. Einige Kategorien waren im Nu über die Plattform "Probefahrten Butler" ausgebucht, während die Einsteigerkategorien und Roller dünn gebucht wurden. "Für die ganz jungen Motorradfahrer ist es sicher schwierig, zu Probefahrten in die Eifel zu kommen", resümiert MOTORRAD-Chefredakteur Uwe Seitz die Buchungssituation beispielsweise bei den 125ern. Seitz fügt an, dass im kommenden Jahr die Zahl der Hersteller sicher noch zunehmen werde, dann aber die beliebtesten Kategorien wie Adventure Touring oder die Naked Bikes entsprechend mehrfach vorhanden sein sollen und ausgebaut würden.

Testen im Parcours Wer bei der Buchung zu spät dran war, konnte aber an den Trucks und Präsentationsständen der Hersteller einzelne Bikes nach Wahl kostenlos zu einer ausgedehnten Probefahrt ausfassen oder direkt hintereinander auf dem Parcours testen – auf Wunsch sogar die Runden mit MOTORRAD-Testingenieur Karsten Schwers oder Testredakteur Jens Möller-Töllner abspulen und die Eindrücke hinterher diskutieren.

So auch die Jungs der Sporttourer-Gruppe gleich am Freitag: Sie wirbelten auf der "Mosel-Runde" westlich durch die Eifel. Hermann Nagel kam fürs Testival extra aus Ostfriesland an den Nürburgring, Florian Pfau aus Schwäbisch Hall. Die beiden sind auf dieser Tour am Freitag mit vier anderen "Sporttouren-Testern" unterwegs. "So viele Motorräder im direkten Vergleich bin ich noch nie in meinem Leben gefahren", freut sich Hermann nach dem 150-Kilometer-Testtörn. Die Stimmung ist prächtig. Schon beim ersten Tausch-Stopp schwärmt der Erste vom Charakter der Ducati Supersport, wie sie Sportlichkeit mit annehmbaren Touren-Qualitäten verbindet, auch wenn der V-Twin seine Eigenheiten hat. Ein anderer ist vom Fahrgefühl der Honda Gold Wing völlig überrascht. So ein großes Motorrad hätte er sonst nie für eine Probefahrt ausgefasst, die Suzuki GSX-S 1000 GT war Grund für seine Wahl dieser Kategorie. Der dritte Fahrer mit der Zero SR/S muss seine allererste Erfahrung mit einem E-Motorrad erst noch sortieren: "Unglaublich, dieses Fahrgefühl." Dann werden die Motorräder getauscht, und weiter geht’s hinter Günter Emmerichs her, der als erfahrener Eifel-Tourguide die perfekte Testrunde aus dem Handgelenk schüttelt. Bei jedem Bike-Tausch dann das gleiche Prozedere, nur dass der Erfahrungsschatz steigt, die Vorzüge und Nachteile genauer diskutiert werden. Und die Fahrer feststellen, wie jeder seine ganz eigenen Vorlieben in den Bikes findet oder vermisst.