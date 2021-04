Muc-Off Deep Scrubber Gloves Reinigungshandschuhe ersetzen Schwamm und Bürste

Die Muc-Off Deep Scrubber Gloves könnten bei dem einen zum Gedanken führen: "Was soll das denn?", und beim anderen zu: "Wow, dass da noch keiner früher drauf gekommen ist!" Die Handschuhe sind aus Silikon gefertigt. Das Material hat sich bereits bei wiederverwendbaren Schwämmen bewährt.

Reinigungshandschuh mit flexiblen Borsten

Als Handschuh mit flexiblen Borsten können die Muc-Off Deep Scrubber Gloves bei Bedarf Schwamm, Lappen und Bürste ersetzen. So wird das Verhältnis zum geliebten Fahrzeug bei der Motorradreinigung womöglich noch inniger, vor allem kommt man aber auch an Stellen, für die ein Schwamm nicht optimal ist.

Muc-Off Auf der Innenfläche des Handschuhs befinden sich flexible Borsten.

Die flexiblen Borsten befinden sich sinnvollerweise auf der Seite der Handinnenfläche und an allen Fingern. So soll man sich die Hände schmutzig machen können, ohne dass die Hände schmutzig werden. Gleichzeitig soll die Reinigung mit den Silikon-Putzhandschuhen gründlicher und schneller gehen.

Wasserdicht und wiederverwendbar

Die Reinigungshandschuhe sind wasserdicht und wiederverwendbar. Nach dem Abschrubben von Schmutz und Dreck können die Handschuhe in heißem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Sie sind hitzebeständig bis zu 230 Grad Celsius und damit laut Muc-Off "das heißeste neue Reinigungszubehör auf dem Markt". 7,99 Euro kostet der Handschuh und ist in den Größen S, M und L ab sofort verfügbar.

Fazit

Ob herausragende Reinigungshilfe oder unnützes Zeug – das darf jeder für sich entscheiden. Wir jedenfalls werden es ausprobieren und euch wissen lassen, was wir davon halten.