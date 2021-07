BikerSOS GPS-Tracker fürs Motorrad Unfallerkennung, Touren aufzeichnen, Alarmanlage

Der BikerSOS GPS-Trackers misst 90 x 72 x 30 Millimeter (LxBxH) und wiegt 250 Gramm Kilo. Er wird mit den mitgelieferten Kabelbindern und Klettverschlüssen unter der Sitzbank, unter dem Tank oder in der Verkleidung befestigt.

Diebstahlschutz per Geofence

Bisher konnte der GPS-Tracker die Spannung der Bordbatterie überwachen und eine SMS an das registrierte Smartphone senden, wenn die Batteriespannung unter eine zuvor definierte Grenze fällt. Auch konnten Fahrer bisher schon die Geofence-Funktion nutzen, bei der ein virtueller Sicherheitsradius für das Fahrzeug festgelegt werden kann. Sollte das Motorrad diese Sicherheitszone verlassen, wird der Halter per Nachricht aufs Handy alarmiert.

Tourenaufzeichnungen gehörten ebenfalls schon vor dem Update zu den Kompetenzen des BikerSOS GPS-Trackers. Die Aufzeichnung einer Tour startet dabei automatisch, sobald sich das Motorrad in Bewegung setzt. Es ist nicht notwendig, die Tourenaufzeichnung manuell in der App zu starten. Die Tourstatistiken sind anschließend in der App aufrufbar.

Unfallerkennung eCall Ready

Mit dem neuesten Update spielt sich der BikerSOS GPS Tracker nun auch die Funktion zur automatischen Unfallerkennung mitsamt Notruffunktion auf. Hierfür übernimmt der GPS Tracker ab sofort bei jeder Ausfahrt die Funktionalität der automatischen Unfallerkennung unabhängig von der App, sobald die Funktion im Menü in der App durch den Nutzer aktiviert wird.

"Sobald der Tracker eine gefährliche Situation erkennt, startet er die Notrufsequenz und versucht als erstes, den Fahrer telefonisch zu erreichen", sagt Werner Richtsfeld, Gründer und Geschäftsführer von BikerSOS. Meldet sich der Fahrer, oder ruft er die Notfallnummer des GPS Trackers zurück, wird der Alarm abgebrochen. Wenn der Fahrer nicht erreicht werden kann, wird der Alarm an die in der App aktivierten Notfallkontakte und die Notrufzentrale weitergeleitet.

Bilder an Tourpunkten speichern

Nicht lebensrettend, aber eine schöne Funktion für alle, die bei ihren Touren gerne Bilder schießen: BikerSOS speichert die Fotos der Tour an den genauen Punkten der Route. Anschließend kann – wer will – die Tour mitsamt den Bilder mit seinen Freunden teilen.

Preise für Gerät und App

Die Hardware, also der GPS-Tracker, kostet um die 149,90 Euro. Die App gibt es in einer kostenfreien und in einer kostenpflichtigen Version (ab 3,33 Euro pro Monat). Die automatische Unfallerkennung und die Notruffunktion gehören zu den Funktionen, die der kostenpflichtigen App vorbehalten sind.

Fazit

Das österreichische Startup BikerSOS bietet mit seinem GPS-Tracker eine automatische Unfallerkennung inklusive Notruffunktion plus Diebstahlwarnung, Touraufzeichnungen und Batterieüberwachung in einem – und vor allem für jedes Motorrad zum Nachrüsten.