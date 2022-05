Harley-Davidson stoppt Produktion Mindestens 15 Tage Stillstand

Die Entscheidung traf Harley-Davidson am 18. Mai 2022, nachdem am 17. Mai Informationen "(…) von einem Drittlieferanten in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf ein Bauteil des Lieferanten übermittelt wurden."

Werke in Wisconsin und Pennsylvania

Es geht dabei um einen Stopp der Produktion, der Montage und des Versands aller Fahrzeuge in den Werken in Menomonee Falls (Wisconsin) und York (Pennsylvania). Alle Modelle sind betroffen, mit einziger Ausnahme der Elektro-Harley Live Wire.

Zu den genaueren Hintergründen gibt es von Harley bisher keine weitere Stellungnahme, wir haben bereits bei Harley-Davidson Deutschland und bei der Company in den USA nachgefragt. Um welche Komponente(n) es geht, ist nicht bekannt. Ein technisches oder gar sicherheitsrelevantes Problem wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht sein, denn dann wären die Vertragshändler in ganz Europa informiert worden und das ist nicht der Fall.

Italienische Medien spekulieren, dass der Zulieferer den US-Motorradhersteller vor einem Compliance-Problem im Zusammenhang mit der Produktion einer Komponente warnte.

Fazit

Mit Ansage für mindestens zwei Wochen die Bänder zu stoppen, ist ein Ding. Vor allem, wenn es allem Anschein nach nicht um sicherheitsrelevante Mängel geht. Ob der Stopp etwas mit dem Urteil des Münchner Landgerichts gegen Ford zu tun haben könnte, ist wilde Spekulation. Ford darf, laut einem Bericht der Wirtschaftswoche, bald keine Autos mehr in Deutschland verkaufen, weil der Konzern für die Mobilfunkchips keine Lizenzgebühren bezahlt. Autobauer sind wegen der E-Call-Funktion gesetzlich dazu verpflichtet solche Chips zu verbauen. Sie übernehmen in Fahrzeugen auch Entertainment- und Navigationsfunktionen. Ob Harley diese Chips von seinem neuen Kooperationspartner Ford nutzt, ist aktuell nicht bekannt.