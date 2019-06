Saubermachen, auffüllen, erhitzen, drüber kleben – so einfach soll laut American Road Patch die Straßeninstandsetzung sein.

Für die Asphaltpflaster wird das Schlagloch zuerst gesäubert, danach wird die Vertiefung mit einer Asphaltmischung aufgefüllt. Dann erst wird das Klebepflaster über den Asphalt gelegt. Das Füllmaterial und der Asphalt unter dem Pflaster werden zuvor erhitzt, dann klebt das Pflaster laut Herstelleraussage besser.

Mit dieser Methode können laut Anbieter nicht nur Schlaglöcher, sondern auch unebene Brückenfugen, Abdichtungen um Kanaldeckel sowie Betonrisse ausgebessert werden.

Weil die Straßenmeisterei in Los Angelos nicht mehr mit der Instandsetzung der Straßenschäden hinterher kam, bat die Stadt die Firma um Hilfe. Eine Lösung für die immer wiederkehrenden Reparaturen wurde gesucht – am besten unkompliziert und langlebig. Nun ist das Asphaltklebesystem von American Road Patch im Einsatz. Es soll eine Lebensdauer von zehn Jahren haben.

Straßenpflaster für Schlaglöcher: American Road Patch

Die Zugfestigkeit soll bei 350 PSI liegen, wobei die Einheit für die Kraft steht, mit der ein Pfund auf eine Fläche von 1x1 Zoll drückt. In „Pound-force per square inch” wird in den USA auch der Maximaldruck für Reifen angegeben.

Wir haben nachgefragt, für wie tauglich unser Verkehrsministerium diese Methode hält. Sobald wir eine Antwort haben, wird sie hier veröffentlicht.