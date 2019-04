Nein, ein Vertikutierer ist nicht das Gefährt aus einer Science-Fiction-Serie, das einen in höllischer Rasenmäher-Geschwindigkeit durchs nächste Wurmloch in ein Paralleluniversum tuckert. Er ist für die Rasenbelüftung zuständig. Und für den Antrieb dieses Gefährts.

Und die Reifen? Sehen schon ein bisschen nach Supermoto aus, oder? Ja, ok, nicht ganz. Die hat der jugendliche Tüftler einer Schubkarre entwendet. Das vordere Schutzblech – oder besser gesagt Schutzbrett – könnte einen neuen Trend in der Custombike-Szene lostreten, die hölzerne Sitzbank hingegen eher nicht. Ob die Telegabel-Konstruktion und die Bremsbacken an der Schubkarrenfelge funktionstüchtig sind, können wir anhand des Bildes leider nur orakeln.

3, 4, 5 PS Leistung denkbar

Das Herzstück des Eigenbaus ist der Motor eines Gartenvertikutierers. Er sitzt in einem eckigen Rahmen, der nicht allzu viel Bodenfreiheit zulässt, dafür aber mit integrierten Fußrasten daherkommt. Wir vermuten, dass der Motor hier eine tragende, aber keine mittragende Rolle spielt.

Erprobte Rasenbesitzer wissen, dass es sich bei einem Gartenvertikutierer um ein Gerät handelt, mit dem die Grasnarbe angeritzt wird, um für eine bessere Belüftung zu sorgen. Eine Suchmaschinenabfrage verrät uns: Benzinvertikutierer mit Viertaktmotor bringen es locker auf um die 160 cm³ Hubraum sowie auf drei, vier, fünf PS Leistung und mehr. Derart motorisiert könnte auch der 14-jährige Pilot im niedersächsischen Fintel unterwegs gewesen sein – bis ihn eine Polizeistreife stoppte.

Fahrzeugpapiere? Natürlich nicht. Führerschein? Geht frühestens ab 15 Jahren. Also: Vertikutier-Custom-Mofa stilllegen und den Eltern Bescheid geben. Die Polizeiinspektion Rotenburg meldet: „Auf Grund des fehlenden Versicherungsschutzes in Verbindung mit weiteren Fahrzeugmängeln wurde dem jungen Mann natürlich die Weiterfahrt mit dem Gefährt untersagt und dessen Eltern persönlich in Kenntnis gesetzt.“

Ob der junge Fahrer auch selbst der Konstrukteur und Erbauer des Fahrzeugs ist, ist nicht bekannt.