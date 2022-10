Werkzeug-Adventskalender 2022 „Advent, Advent, die Schraube klemmt“

Für alle, die einen besonderen Adventskalender verschenken möchten, aber weder Zeit noch Lust haben, sich für jedes einzelne Türchen etwas Individuelles zu überlegen, denen möchten wir hier unsere Auswahl von Werkzeug-Adventskalendern vorstellen. Preislich bewegen wir uns im Rahmen zwischen rund 50 und 60 Euro, mit einem Ausreißer nach oben, der bei rund 140 Euro liegt.

Achtung, Spoiler: In Sachen Inhalte der Adventskalender gehen wir nachfolgend ohne Umschweife ins Detail! Wer sich einen dieser Adventskalender wünscht und sich überraschen lassen möchte, kopiert am besten den Link zu diesem Artikel und schickt ihn direkt an die Person, die den Wink mit dem Zaunpfahl hoffentlich versteht und den Adventskalender bestellt.

Gedore Werkzeug-Adventskalender 2022

Da wir den Gedore Red Adventskalender 2022 in der Redaktion bereits anschauen, auspacken und anfassen konnten, starten wir damit: Bei 49,99 Euro liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Erstes Beschnuppern und Anfassen führt uns zur Schlussfolgerung: Die Qualität des Wergzeugs wird einen Hobbyschrauber erstrahlen lassen. Die Autorin dieses Artikels wurde Zeugin davon, wie Kollegen sehnsüchtig die Hände nach diesem Adventskalender ausstreckten. Und wie die Blicke zwischen fassungslos und traurig wechselten, als klar war: Keiner bekommt dieses Anschauungsexemplar, denn er wird direkt komplett geöffnet.

Angebote 2022 Adventskalender 42- teilig | 3304900 Lieferzeit: sofort lieferbar, 24 Stunden

41,99 € zzgl. 5,95 € Versand Zum Shop Gedore Red Adventskalender 2022 42-tlg Lieferzeit: 1-2 Wochen

44,93 € inkl. Versand Zum Shop Gedore RED Adventskalender 2022 42-tlg. Lieferzeit: Sofort lieferbar

45,99 € inkl. Versand Zum Shop Gedore Weihnachten Adventskalender 2022 Lieferzeit: Innerhalb von 4 Tagen.

49,99 € zzgl. 6,99 € Versand Zum Shop

Enthalten sind: eine feinverzahnte 2K-Umschaltknarre, Steckschlüsseleinsätzen Sechskant in den Schlüsselweiten 6 bis 13 mm, eine Steckschlüsselverlängerung, ein Bit-Adapter 1/4" Vierkant x 1/4" Sechskant und unterschiedliche Bits in Torx, Innensechskant, Schlitz sowie Kreuzschlitz PH und PZ. Ergänzt wird dieser Satz durch verschiedene Präzisionsschraubendreher in Torx, Schlitz und Kreuzschlitz. Alle Teile finden klemmgesichert Platz in dem Koffer, der sich hinter einem der 24 Türchen versteckt.

Der Kalender wird mit einer Banderole geliefert, die über den gesamten Inhalt informiert. Deshalb dran denken: Sollte der Adventskalender als Geschenk gedacht sein, die äußerste Schicht einfach abstreifen, dann ist jedes Türchen eine Überraschung.

Wera Werkzeug-Adventskalender 2022

Mit "Advent, Advent, die Schraube klemmt", wirbt Werkzeughersteller Wera und bietet einen Werkzeug-Adventskalender, den wir zu Preisen ab rund 50 Euro gesichtet haben. Er umfasst 4 Doppelmaul Joker im praktischen Maulschlüssel-Clip, Handhalter mit Bit-Magazin im Griff, das nach Bedarf flexibel befüllt werden kann, 15 Edelstahl Bits sowie ein Edelstahl Bit-Halter. Außerdem versteckt sich noch ein Flaschenöffner hinter einem der Türchen. Zudem tragen alle Werkzeuge in dieser Kalenderedition ein grün-rotes Weihnachtsoutfit.

Angebote 05136605001 Adventskalender 2022 - Wera Lieferzeit: 3 Tage

49,50 € zzgl. 4,99 € Versand Zum Shop Wera Adventskalender 2022, gefüllt mit Werkzeug und Zubehör Lieferzeit: sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

49,89 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop Wera Adventskalender 2022 Lieferzeit: 2 Tage

51,15 € inkl. Versand Zum Shop Wera Adventskalender 2022 Lieferzeit: Auf Lager, 1-2 Werktage

58,09 € inkl. Versand Zum Shop WERA KAL 2022 - Adventskalender 2022, 24-teilig Lieferzeit: begrenzte Stückzahl, lagernd

59,95 € zzgl. 5,95 € Versand Zum Shop Wera Adventskalender 2022, 24-teilig Lieferzeit: Lieferzeit 1-2 Werktage

62,97 € inkl. Versand Zum Shop Wera Adventskalender 2022 Herren / Männer Schraubendreherset (DIY Adventskalender, 24-tlg), Bestückt mit praktischem Werkzeug für Handwerker und Heimwerker Lieferzeit: lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir

79,00 € zzgl. 1,50 € Versand Zum Shop Wera Werk Adventskalender 05136605001 Lieferzeit: 1-3 Werktage

82,87 € inkl. Versand Zum Shop

Hazet Werkzeug-Adventskalender 2022

Für um die 60 Euro gibt es den Hazet Werkzeug-Kalender, der mit einem Mini-Akkuschrauber aufwartet. Zudem enthalten: Holster inklusive Klettverschluss und Gürtelschnalle zur Aufnahme des Akkuschraubers und der 4 langen Bits, USB-Ladekabel (1,5 m lang), Bit Box zur Aufbewahrung von 35 kurzen Bits (25 mm) und eines 1/4 Zoll Adapters, Schnellwechsel Bit-Adapter 1/4 Zoll sowie 35 kurze Bits in zahlreichen Größen und Profilen.

Angebote Hazet Adventskalender SantaTools 2022 Lieferzeit: Sofort lieferbar

59,99 € inkl. Versand Zum Shop HZ SANTATOOLS22 - HAZET Adventskalender Santa Tools 2022 Lieferzeit: begrenzte Stückzahl, lagernd

64,95 € zzgl. 5,95 € Versand Zum Shop Hazet Adventskalender Santa Tools 2022 Lieferzeit: 5 Tage

64,88 € inkl. Versand Zum Shop HAZET Adventskalender Santa Tools 2022 Lieferzeit: Lieferzeit 1-2 Werktage

70,60 € inkl. Versand Zum Shop

Engelbert Strauss Werkzeug-Adventskalender 2022

Von Engelbert-Strauss scheint es gleich zwei Adventskalender zu geben: Nämlich einen für um die 50 Euro mit dem Namenszusatz "Edition 4" und einen für rund 140 Euro. Der günstigere der beiden umfasst folgenden Inhalt: Strauss-Box "mini" mit Werkzeugeinlage, 2 in 1 Bit-Depot inkl. Bits und Magnetbithalter für Strauss-Box "mini", Präzision-Umsteckklingen-Satz plus Halterung und Schraubendrehergriff, 2-K Werkstatt-Schraubendreher, e.s. Doppelmaulschlüssel + Halterung, Stubby-Schraubendreher Bithalter sowie eine LED-Inspektionslampe.

Angebote Engelbert Strauss Adventskalender Adventskalender Werkzeug 2022 Männer, Heimwerker Mann, Advent Kalender Werkzeugset, Heimwerker Weihnachtskalender rot Lieferzeit: lieferbar - in 5-6 Werktagen bei dir

138,12 € inkl. Versand Zum Shop

Zum Engelbert Strauss Adventskalender für um die 140 Euro können wir euch leider nur sagen, dass er wohl um die 2 Kilogramm wiegt und laut Hersteller folgenden Inhalt mit sich bringt: "In diesem Adventskalender befinden sich Werkzeugartikel.

Adventskalender mit Vespa-Modellbausatz

Der ultimative Adventskalender für Vespa-Fans enthält einen Bausatz für ein Vespa-Modell im Maßstab 1:18 mit dem original Vespa-Klang von 1965 (separat werden 2 x 1,5-Mignon-Batterien Typ AA benötigt). In den Ohren aller Fans das schönste Weihnachtslied – den Motorsound gibt's auf Knopfdruck. Ein umfangreiches Begleitheft (52 Seiten) mit Modellbauanleitung und den Meilensteinen der Vespa-Geschichte ist ebenfalls dabei.

Angebote Franzis Vespa Adventskalender (DE/EN) -2022 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

47,69 € inkl. Versand Zum Shop Vespa Adventskalender Lieferzeit: Sofort lieferbar

64,99 € inkl. Versand Zum Shop Adventskalender Vespa Lieferzeit: 1-3 Werktage

64,99 € zzgl. 3,95 € Versand Zum Shop

Adventskalender mit VW Bulli T1-Modellbausatz

Auch für Bulli-Fans gibt's einen Bausatz mit 24 Türchen. Hier wird mit dem Maßstab 1:43 gearbeitet. Wie bei der Vespa sorgt ein Soundmodul zum Stecken und Schrauben für Motorsound per Knopfdruck. Es werden separat 2 x 1,5-Mignon-Batterien (Typ AA) benötigt.

Adventskalender mit VW Käfer-Modellbausatz

Im Maßstab 1:43 geht’s mit diesem Adventskalender zum VW Käfer-Modell.

Modellbausatz mit Trabant-Modellbausatz

Im runden Jubiläumsjahr der deutschen Einheit kommen Trabi-Fans mit einem Adventskalender auf ihre Kosten: ein Modellbausatz im Maßstab 1:43 und 52-seitiges Handbuch, eine Freikarte für das August Horch Museum in Zwickau, ein Soundmodul sowie weitere Überraschungen sind im Adventskalender enthalten.

Angebote Franzis Adventskalender Men's Gadgets - 2022 Lieferzeit: 4-6 Werktage

29,95 € zzgl. 3,00 € Versand Zum Shop FRANZIS Adventskalender Trabant blau Lieferzeit: 1-3 Tage(n)

47,98 € zzgl. 4,75 € Versand Zum Shop Franzi 504035 - Adventskalender Trabant P601 Sonderedition Fall der Mauer 1:43 Auto-Adventskalender Lieferzeit: Sofort lieferbar

47,88 € inkl. Versand Zum Shop Trabant Adventskalender hellblau Lieferzeit: 1-3 Werktage

54,99 € zzgl. 3,95 € Versand Zum Shop Vespa Adventskalender Lieferzeit: Sofort lieferbar

64,99 € inkl. Versand Zum Shop

Adventskalender mit Porsche 911-Modellbausatz

Nach 24 geöffneten Türchen ermöglicht dieser Adventskalender ein 1:43-Modell des Porsche 911. Inklusive großformatigem Begleitbuch über die Geschichte des Porsche 911 von 1963 bis heute. Dazu erklingt auf Knopfdruck das Motorengeräusch (separate 2 x 1,5-Mignon-Batterien (Typ AA) benötigt).

Fazit

Zwar nicht individuell zusammengestellt, aber doch mal etwas ganz anderes als die üblichen Adventskalender. Mit um die 50 bzw. 60 Euro ginge ein Werkzeug-Adventskalender wahrscheinlich auch gleichzeitig noch als echtes Weihnachtsgeschenk durch – wäre das auch schon erledigt. Aber bitte keine Post an die Redaktion, falls es mangels eines weiteres Weihnachtsgeschenkes dann doch zu Verstimmungen käme ... Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut sich am besten mal in unserem Werkzeugkoffer-Test um. Die Modellbausatz-Adventskalender könnten vor allem Fans der einzelnen Modelle eine große Freude bereiten.