Fotos, Videos, eine R1 und Rossi

Der erste Termin ist gleich ein echter Hammer: Am 17. April bittet Dainese auf die Rennstrecke Misano Adriatico an der italienischen Adria. In verschiedenen Klassen können die Motorradfahrer dort ihr Können verbessern, vom Anfänger bis zum erfahrenen Piloten. Das "Riding Master" sieht verschiedene Gruppen vor, von verschiedenen Safety-Klassen für Einsteiger über diverse Racing-Klassen bis zum absoluten Höhepunkt: Ein Nachmittag mit Valentino Rossi in der "VR46 Class": Theorie und zwei Rennstrecken-Sessions mit dem wohl besten Rennfahrer aller Zeiten. Eingeschlossen sind Fotos und Videos vom Event, außerdem wird den Teilnehmern für ihre Sessions eine Yamaha R1 und ein Dainese-Outfit zur Verfügung gestellt. Zugelassen sind allerdings nur Fahrer mit viel Rennstreckenerfahrung.