Vom 3. Bis 5. August fand das Hambacher Bikerfest rund um das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße statt. „Für Verkehrssicherheit – gegen Diskriminierung“ lautete das Motto, für das viele Motorradfahrer auch an diesem Wochenende demonstrierten. Ganz konkret ging es dabei natürlich um Streckensperrungen, die nur für Motorradfahrer gelten.