Studenten der Uni Bologna starten in einer E-Serie mit Ducati-Unterstützung.

Erste vage Anzeichen

Ducati-Chef Claudio Domenicali hat jetzt im Rahmen einer Motostudent-Veranstaltung des Teams der Universität Bologna im spanischen Aragon gesagt, die "Zukunft wird elektrisch" und Ducati sei nicht mehr weit von der Produktion eines elektrischen Modells entfernt. Gefeiert wurde der dritte Platz des Uni-Teams, das von der Ducati Stiftung unterstützt wird, in der Elektroklasse der Motostudent-Serie. Bereits 2017 hatte der Geschäftsführer von Ducati Westeuropa, Edouard Lotthé, angekündigt, dass Ducati an einem Elektromotorrad und einem Elektro-Roller arbeitet. Damals sprach Ducati aber von einem Serienstart nicht vor 2021.

Welches Modell kommen wird und vor allem wann, dazu machte Domenicali dann keine Angaben mehr. Hinweise auf ein Elektromotorrad der Italiener gab es schon mehrfach. Da war die Probefahrt von Domenicali auf einer mit einem Zero-Elektromotor umgerüsteten Hypermotard in Thailand oder das Ducati Zero Design Concept von 2017 der Mailänder Polytechnischen Hochschule für Gestaltung, das in Zusammenarbeit mit Ducati entstanden war.