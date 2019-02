Am 18. Oktober 2018 wurden die beiden Zero DS ZF in Dienst gestellt und ersetzen dabei zwei BMW R1200 RT. Die Zero-Modelle leisten 60 PS (45 KW), erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 158 km/h und beschleunigen von Null auf 100 km/h in 4,5 Sekunden. Die Reichweite im städtischen Bereich liegt bei 250 km - mit Zusatzpower-Tank sogar 328 km. Zudem sind die Zero-Modelle laut Polizei-Angaben rund 100 kg leichter als die BMW, was für den Betrieb in der Stadt einen deutlichen Vorteil bietet. So ist das Handling beim Rangieren oder rückwärts schieben wesentlich einfacher.

Die polizeispezifische Ausstattung wurde von der Polizeibehörde konzipiert.Diese umfasst die LED-Blaulichtanlage und das Signalhorn, Front- und LED-Heckblitzer sowie LED-Anhaltesignalgeber vorne und hinten. Im Besonderen konnte ein innovatives Funkkonzept entwickelt werden. Es ermöglicht unter anderem, dass sich der Fahrer dank einer Bluetooth-Schnittstelle von seinem Motorrad entfernen kann, ohne dass der Funkkontakt abbricht. Dies ist beispielsweise bei Verkehrskontrollen von großer Bedeutung. Auch eine Bedienung über das Lenkrad per Knopfdruck ist problemlos möglich. Das E-Motorrad kann über das interne Ladegerät (8-9 Stunden) oder über ein externes Schnellladegerät (50 Minuten) geladen werden.