Harley-Davidson-Krise

Gesamtjahr schließt positiv

Für das Gesamtjahr 2018 vermeldet Harley-Davidson einen Umsatz von 5,72 Milliarden US-Dollar, der damit über dem Vorjahr lag (2017: 5,65 Milliarden). Gesteigert werden konnte auch der Nettogewinn, der 2018 bei 531,5 Millionen US-Dollar (2017: 521,8 Millionen) lag.

In Deutschland erzielte Harley-Davidson mit knapp 11.000 Neuzulassungen das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. In der Region EMEA (Europe, Middle East and Africa) wurden 46.602 Harley Motorräder verkauft (2017: 44.935 Einheiten). Rückläufig zeigte sich der US-Markt. Mit 132.868 verkauften Einheiten (2017: 147.972 Einheiten) ist hier ein deutlicher ein Rückgang der Absatzzahlen zu verzeichnen. Weltweit konnten die Amerikaner in 2018 228.051 (2017: 242.788) Motorräder absetzen. Rückläufig zeigte sich auch das Geschäft mit Zubehörteilen (- 5,7 %) sowie mit Merchandise-Artikeln (- 7,9 %).