Herstellerbilanzen 2018

Der österreichische Motorradhersteller KTM meldet für das abgelaufene Jahr 2018 einen Rekordabsatz - den achten In Folge. Mit rund 261.500 Motorrädern wurde der weltweite Absatz um rund 10 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

In Europa, dem für KTM wichtigsten Markt und vorwiegend getrieben durch Deutschland, Frankreich und Italien, konnten die Österreicher rund 110.000 Fahrzeuge absetzen und damit um rund 20 % zulegen. In Nordamerika kam KTM auf rund 55.000 Auslieferungen (+ 10 %) und in Indien auf rund 49.600.

In seiner Jahresbilanz teilte KTM zudem mit, seine Beteiligung am Designstudio Kiska von 26 auf nun 50 % aufgestockt zu haben. Damit soll ein wichtiger Erfolgsfaktor noch enger an das Unternehmen gebunden werden.