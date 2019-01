Husqvarna im Modelljahr 2019

Es kommt darauf an, was man daraus macht. Der Werbeslogan der Beton-Industrie beschreibt die Rollenverteilung zwischen Husqvarna und der Konzernmutter KTM. Basieren die Husky-Modelle technisch samt und sonders auf der Palette der orangefarbenen Vorlagen, liegen optisch Welten zwischen den Geschwistern. Und mittlerweile auch konzeptionell.

Nichtsdestotrotz stehen weitere Straßenmodelle in den Startlöchern. So gab es auf den vergangenen Messen einige "Aero"-Prototypen zu sehen. Auch eine Vit- und Svartpilen-Varianten mit dem Motor aus der KTM 1290 Super Duke R könnten in naher Zukunft folgen. Zumindest lassen erste Erlkönig-Bilder, die bereits 2016 aufgenommen wurden, darauf schließen. Wann es soweit sein könnte, ist allerdings noch völlig offen.