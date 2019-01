Wir haben uns die Bestseller der in Deutschland zehn erfolgreichsten Motorradhersteller angeschaut und sie für euch in der Bildergalerie zusammengefasst. Bei BMW nimmt 2018 die R 1200 R den dritten Platz der R nineT (2017) ein, bei Kawasaki macht die Vulcan S der Z 900 RS Platz, bei Honda rückt die 500 Rebel auf, bei KTM sind 790 und 390 Duke neu in den Top 3 und Yamaha steht mit MT-07, MT-09 und Tracer 900 unverändert da.

Das Top-3-Ranking von Harley-Davidson hat mit Street Bob und Fat Bob zwei Neuzugänge, Ducati mit der Panigale V4 einen, bei Suzuki bleibt es mit SV 650, GSX-S 750 und V-Strom 650 unverändert, die drei meistverkauften Triumph-Motorräder tauschen untereinander die Plätze und bei Husqvarna steht statt der FE 350 (2017) die TE 300 auf Rang 3.