Vom 28. Februar bis zum 3. März öffnet die Motorräder 2019 ihre Tore. Wie auch in den vergangenen Jahren, verteilen sich Aussteller und Besucher auf fünf Messehallen (3, 4, 5, 6, 7) und insgesamt rund 36.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Neben zahlreichen Motorrad-Neuheiten, die noch nicht in Deutschland präsentiert wurden, zeigen die rund 500 Aussteller auch jede Menge Neuheiten aus den Bereichen Bekleidung, Service und Zubehör.

Für Show und Action stehen drei Bühnen in den Hallen und im Freigelände zur Verfügung. Neben dem Action-Areal mit der Monster Trial-Show, wird in Halle 3 auch unsere MOTORRAD-Bühne bespielt, während im Außenbereich Stunt-Vorführungen in der Stahlkugel laufen. Mit Sonderschauen werden vom Klassiker Honda CB 750 bis zu den Superbikes besonders interessante Maschinen gewürdigt.