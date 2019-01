Piaggio im Modelljahr 2019

Wohin geht die Reise? Der größte Paukenschlag ist wohl die Hubraumerweiterung der RSV4 Factory auf 1078 Kubik und der damit einhergehende Leistungsgewinn. 217 PS stellt man in Aussicht, das wären drei mehr als bei der Panigale V4. Spannende Zeiten also für Leistungsfetischisten. Außerdem erhält die Tuono 1100 Factory ein elektronisches Fahrwerk. Bemerkenswert, gelten die konventionellen Fahrwerke der Aprilianer doch als mit die Besten überhaupt. Schließlich erhält die Shiver 900 eine kleine Überarbeitung mit App-Navigation.

Seit über 97 Jahren bauen sie in Mandello del Lario am Comer See Motorräder. Das Modellprogramm der Marke Moto Guzzi hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren nicht groß verändert. Auch für 2019 bleibt eine große Modelloffensive aus.

Allerdings: 2018 wurden in Deutschland 763 neue Moto Guzzis zugelassen. Insofern darf man auch nicht die Innovationskraft der großen Hersteller erwarten. Die bereits für Herbst 2018 angekündigte Klassik-Enduro V85 TT wird im neuen Jahr in den Showrooms der deutschen Händler stehen. Das stark modifzierte 853-Kubik-Triebwerk kommt natürlich im ausschließlich bei Moto Guzzi verwendeten Motoren-Layout, als längs eingebauter, luftgekühlter 90-Grad-V2. Seit Oktober ist zudem eine Sport-Variante der V9 Bobber im Programm. Verkaufsschlager bleibt die charakterstarke V7 III-Reihe, die Dickschiffe sieht man auf der Straße eher selten.

Was unterscheidet die gute, alte Vespa von anderen Gefährten, die damals zu Wirtschaftswunderzeiten halfen, die Massen zu motorisieren? Nun, im Gegensatz zu Käfer, Ente, Mini und Co. hat sie zwei Räder weniger. Aber, und darum geht es, sie wird bis heute gebaut. Kontinuierlich, ohne Unterbrechungen und vor allem ohne peinliche Neuauflagen, die außer dem Namen nichts mit dem Original gemein haben.

Nach wie vor hat die Vespa als einziger Roller eine selbsttragende Karosserie aus Stahlblech. Diese ist seit fast 20 Jahren unverändert.

Auch die vor bald 20 Jahren neu eingeführte „große“ GTS ist mittlerweile auf dem Weg zum ewig jungen Klassiker. Ihre Form ist ebenso gefällig wie zeitlos und kommt immer noch überall sehr gut an. Und die Italiener verstehen es perfekt, ihre Ikone immer wieder dem Zeitgeist anzupassen, ohne deswegen ins Modische abzugleiten. Bleibt abzuwarten, wie die Kundschaft das modernistische TFT-Display einiger Modelle goutiert. Oftmals beschränken sich die Änderungen auf die Farben und kleine Details. Doch wer verkauft, hat Recht, so eine Marketing-Weisheit. Insofern machen sie in Pontedera alles richtig, denn die Vespa liegt in absoluten Zahlen direkt hinter der BMW GS. Und mit dem neuen, schon Euro 5-tauglichen HPE-Antrieb der 300er dürfte das wohl auch in Zukunft so bleiben. Hut ab!