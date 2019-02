Suzuki im Modelljahr 2019

Gegenüber dem Vorjahr hält sich Suzuki mit 5,0 Prozent Marktanteil stabil in der Gesamtzulassungsstatistik. Die Marke liegt dabei allerdings nach wie vor deutlich hinter den anderen großen drei Herstellern aus Japan zurück. Diesem Trend will Suzuki vor allem mit der neuen GSX-S 1000 S Katana entgegensteuern.

Wie viel die Katana kosten wird, ist immer noch nicht bekannt.

Eine ähnliche Strategie verfolgte Suzuki bereits letztes Jahr mit der Café Racer-Version der SV 650 – das günstige Mittelklasse-Naked Bike mit 90-Grad-V2-Motor ist mit Abstand Suzukis bestverkauftes Modell und erhält für 2019 neben neuen Farbvarianten eine überarbeitete Bremse. Der Supersportler GSX-R1000/R bekommt ebenfalls leichte technische Updates und Farben. Auf die bereits für 2017 versprochene GSX 250 R warten Fans kleiner Alltags-Sportler immer noch vergebens.

Mittlerweile fast zu einer Tradtion geworden sind die Aktionspreise von Suzuki, die zu Beginn eines neuen Modelljahres angeboten werden. So können einige Modelle etwas günstiger erworben werden. Ein Beispiel? Eine Suzuki GSX-S 1000 F des Modelljahres 2019 kostet regulär eigentlich 12.995 Euro (zzgl. Nebenkosten). Dank des Aktionspreises sinkt der Preis auf 11.995 Euro (zzgl. Nebenkosten). Wer es noch günstiger haben möchte, kann auf ein Bike des Modelljahres 2018 zurückgreifen. Eine 2018er-GSX-S 1000 F mit Tageszulassung kostet beim Suzuki-Händler 11.575 Euro (zzgl. Nebenkosten). In diesem Jahr geht die Aktion bis zum 31.3.2019 und nur so lange der Vorrat reicht.