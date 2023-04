DoGet App pflegt Freundschaften Motorradtouren mit Freunden und Gleichgesinnten

Wer einen aktiven und gut organisierten Freundeskreis hat, darf sich glücklich schätzen. Eine kurze Nachricht mit dem Handy reicht und schon wenige Augenblicke später hat man einen Kumpel für die nächste gemeinsame Ausfahrt aktiviert. Doch wer trotz zahlreicher Freunde immer wieder alleine losfahren muss, sollte mal die neue DoGet App ausprobieren.

600 Tipps rund ums Motorradfahren

Die App bietet mehr als 6.000 Freizeittipps in Form von digitalen Spielkarten. 600 davon drehen sich rund um das Thema Motorrad in Form von konkreten Tourenvorschlägen oder Reisezielen. Nutzer kriegen täglich frische Tipps aufs Handy serviert. Diese werden durch eine Wischbewegung mit "JA" und "NEIN" beantwortet. So lernt die App nicht nur, welche Tipps besonders spannend für den jeweiligen Nutzer sind. Ganz nebenbei werden in einem Matching-Prozess auch jene Freunde gefunden, die dieselbe Aktivität im selben Zeitfenster durchziehen möchten.

Hier geht's zur DoGett App

In der Praxis funktioniert die App richtig gut, wenn man zumindest 4 aktive Freunde hat, welche die App ebenfalls nutzen. Die App ist aktuell noch relativ unbekannt. So muss man sich als neuer Nutzer auch selbst darum kümmern, seine Freunde mit an Bord zu holen. Wenn diese Freunde die App aber auch wirklich täglich für ein paar Minuten nutzen, ist das Ergebnis erstaunlich.

Mehr gemeinsame Motorradausfahrten

Einerseits steigt mit der App die Chance auf mehr gemeinsame Motorradausfahrten. Auf der anderen Seite lernt man durch die App selbst sehr gute Freunde noch besser kennen. Denn wie gut kennen wir unsere Freunde wirklich? Welche der täglichen Vorschläge gefallen sowohl mir als auch meinen Freunden in der App? Die Ergebnisse sind überraschend! Die App ist kostenlos für Android und iOS zum Download in den App-Stores verfügbar.