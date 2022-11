Grenzgang-Livestream mit Dylan Wickrama Reise-Reisereportage einer Weltreise

In seinem Vortrag erzählt Motorrad-Abenteurer Dylan Wickrama von jenen drei Jahren, in denen er mit »Bruce«, einer BMW R 1150 GS, um die Welt reist. Auf 210.000 Kilometern erlebt er Bärenbekanntschaften in Alaska, Begegnungen mit alten Kulturen in Äthiopien, Pannen im australischen Outback und Sonnenaufgänge an Costa Ricas Stränden.

Doch dann enden alle Straßen: Zwischen Panama und Kolumbien liegt eine der wildesten Gegenden unseres Planeten, der Darién-Gap. Kein Weg führt durch das sumpfige Dschungelgebiet, hier gibt es nur giftige Tiere, Guerillas und Drogenschmuggler. Um trotzdem nach Südamerika zu gelangen, baut Dylan sich ein von der BMW angetriebenes Floß. Die sechswöchige Odyssee auf dem Pazifik wird die schwierigste Zeit der Reise. Als alles verloren scheint und das Floss immer weiter abdriftet, tauchen Delfine auf. Ist das die Rettung?

Der Livestream aus dem Grenzgang-Studio wird zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle, im Chat lassen sich Dylan alle Fragen stellen, die auf der Zunge brennen.

Der Livestream findet am Do. 24.11.2022 um 19.30 Uhr statt und kann ohne Anmeldung über folgenden Link angeschaut werden: https://www.grenzgang.de/streams/am-ende-der-strasse/