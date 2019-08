MOTORRAD-Tourentipp - Die Elsass-Geniesser-Tour Tour entlang der Weinstraße

Die ganze Tour am Stück? Marathon-Runde. Machbar, aber verdammt anstrengend. Nicht eben im Sinne einer Genießer-Tour. Deshalb haben wir die Strecke in zwei große Schleifen aufgeteilt.

Nord und Süd. Und diese Runden auch wiederum in je zwei Teile untergliedert, um sie für etwas bewuermere Tourenfahrer noch verzehrfertiger zuzuschneiden. Ein Abschnitt führt etwa über 100 Kilometer – das sollte auch in kommode, Cruiser-Tempo gut jeweils am Vor- und/oder Nachmittag zu schaffen sein.

Nordtour

Strecke: 87 Km / Fahrtzeit: 5-6 Stunden

GPX

Hier GPX-Datei für Nordtour herunterladen. 0,29 MByte

Start vor dem Hotel Le Colombier mitten in Colmar> zunächst Richtung Osten, Neuf-Brisach = Neu-Breisach, Richtung Deutschland (D 415)

> dann über D 111 auf D 9 nach Fortschwihr

> durch Durrenentzen und bei Baltzenheim auf die Rheinuferstraße

> gemütlich und verkehrsarm ab hier Richtung Norden (erst D 52, dann D 20)

> kein Verkehr, keine Ortsdurchfahrten, kein Stress (Achtung! Bei so viel Entspannung kann einen sogar ein plötzlich auftauchender Kreisel schon erschrecken!)

> gemütlich auf der D 20 bis Fähre Rhinau (diese bringt einen kostenlos von rüber nach Deutschland. Aber aufpassen, dass auf der anderen Seite kein Stau ist, dann kann man grad mal rüber und zurück fahren!)

> durch Rhinau auf D 5 nach Nordwesten

> Benfeld

> D 215 Maistratzheim

> durch die beschauliche Rheinebene weiter nordwärts bis Duttlenheim

> links auf D 392 nach Molsheim

> am Kreisel rechts raus (rechter Hand steht in der weiten Wiese das Bugatti-Atelier, in dem aktuell die Bugatti-Produktion untergebracht ist)

> weiter bis Total Tankstelle auf linker Seite. Gegenüber der Ausfahrt befindet sich der Weg zur alten Bugatti-Villa.

PDF

Hier Roadbook als PDF für Nordtour herunterladen. 5,50 MByte

Südtour

Strecke: 109 km / Fahrtzeit: ca. 5-6 Stunden

GPX

Hier GPX-Datei für Südtour herunterladen. 0,33 MByte

Start vor dem Hotel Le Colombier

> Richtung Osten und an Kreuzung mit D 415 links halten Richtung Neuf-Brisach oder Deutschland

> über die Autobahn, dann am Kreisel rechts raus auf D 13 nach Sundhoffen

> auf D 13 bleiben bis Balgau

> Fessenheim, hier links und dann auf D 52 am Rhein entlang

> bevor es ab Chalampe zu industriell und geschäftig wird, lieber nach Westen abbiegen und bei Bantzenheim auf die D 468 ausweichen

> dieser südwärts bis Niffel folgen

> dort ganz kurz wieder auf die D 52 und in Kembs schräg rechts nach hinten auf der D 56 nach Habsheim

> links auf D 201 und auf D 6 rechts durch Dietwiller nach Landser

> ab hier im Zickzack durch das wunderschön hügelige Sundgau auf der D 21 bis Folgensbourg (hier ist echt nichts los, außer Landwirtschaft. Daher unbedingt auf Dreck auf der Straße achten!)

> D 473 bis auf D 432 bei Ferrette

> rechts nach Vieux-Ferrette und dort hinauf zur Kirche und dann links in die Rue de la Montagne

> Haus Nr. 5 = Bernard & Jean-François Antony, hier gibt es Käse aus ganz Frankreich auf den Punkt perfekt gereift

> absteigen, hineingehen und den 8 Käse Teller bestellen (eine kleine Käsereise durch Frankreich mit erlesenen Produkten, dazu leckeres Bauernbrot. Hmm!)

> sonst gibt es hier wirklich gar nichts in diesem verschlafenen Weiler

PDF

Hier Roadbook als PDF für Südtour herunterladen. 5,50 MByte

Weitere Touren und Geschichten rund um die Vogesen gibt es in RIDE No.02!