Die IDM-Rennen in Schleiz sind für viele Teams und Fans das absolute Saisonhighlight. Zur Veranstaltung im Jubiläumsjahr pilgerten 32.000 Motorradbegeisterte und bekamen in allen Klassen feinsten Rennsport geboten. Während Florian Alt in der IDM Superbike seine Führung weiter ausbauen konnte, ist in der IDM Supersport und Supersport 300 nach den Rennen am legendären Buchhübel wieder alles offen.

IDM Superbike – Rennen 1 Die Piloten der Superbike IDM eröffneten den Rennsonntag und boten den Zuschauenden auf den voll besetzten Tribünen den ersten Rennsport-Krimi des Tages. Sah es nach Bestzeiten im Training und im Qualifying das ganze Wochenende nach einem Durchmarsch von Ilya Mikhalchik aus, verlor der Ukrainer vom Team BCC ALPHA VAN ZON BMW nach einem Fehler schon in der ersten Kurve die Führung an Hannes Soomer (Enemat Enos Motorsport) und fiel auf Platz fünf zurück. Bei der folgenden Aufholjagd unterlief dem dreifachen Meister Eingang Start-Ziel im Kampf mit Bastien Mackels (Team SWPN) ein weiterer Fehler, der einen Umweg durchs Kiesbett nach sich zog und Mikhalchik bis auf Position 12 zurückwarf.

An der Spitze entspann sich währenddessen ein spannender Kampf um die Podestplätze. Sah es lange so aus, als könne Hannes Soomer bei seinem ersten Superbike Rennen in Schleiz direkt einen Sieg einfahren, unterliefen dem Finnen im Zweikampf mit Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) in der zweiten Rennhälfte mehrere Fehler. Nach einem Ausflug neben die Strecke konnte sich Soomer erst auf Platz 4 wieder ins Feld einreihen. Profiteur war GERT56 Fahrer Toni Finsterbusch. Der Leipziger hatte sich in der 12. Runde gegen Leandro "Tati" Mercado (Kawasaki Weber Motos Racing) durchgesetzt und Platz 3 übernommen und lag nach seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr nun hinter Florian Alt auf einem starken 2. Platz. 2 Runden vor Rennende schaffte es Soomer noch, sich wieder an Tati Mercado vorbeizuschieben, an Toni Finsterbusch kam er aber nicht mehr ran und musste sich mit Platz 3 begnügen. Ilya Mikhalchik komplettierte nach einer sehenswerten Aufholjagd hinter Mercado die Top 5.

Dino Eisele Hannes Soomer (#38) führte das erste IDM Superbike Rennen lange an, am Ende reichte es hinter Florian Alt (#66) und Toni Finsterbusch aber nur für Platz 3. Kawasaki Pilot Leandro Mercado beendete das Rennen als 4.

IDM Superbike – Rennen 2 Im 2. Rennen konnte Ilya Mikhalchik seine starke Trainingsleistung dann auch unter Rennbedingungen bestätigen. Während Florian Alt nach seinem Sieg im 1. Lauf aufgrund der Reverse-Grid-Regelung von Position 9 ins Rennen gehen musste, nutzte Mikhalchik seinen 2. Startplatz und kam vor Tati Mercado in Führung liegend aus der 1. Runde zurück. Der Ukrainer fuhr anschließend konstant die schnellsten Rundenzeiten und beendete das Rennen mit über 9 Sekunden Vorsprung. Während Florian Alt seine Performance vom Vormittag auch im zweiten Rennen bestätigen und das Rennen nach einer spannenden Aufholjagd sowie tollen Zweikämpfen mit Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig (GERT56) hinter Tati Mercado auf Platz 3 beenden konnte, lief es im 2. Durchgang für Hannes Soomer alles andere als zufriedenstellend. Der Finne konnte in Lauf 2 nicht an seine Form aus dem ersten Rennen anknüpfen und erreichte das Ziel mit über 25 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten nur als Zehnter.

IDM Supersport – Rennen 1 In der IDM Supersport hatte Melvin van der Voort bereits in den Trainings gezeigt, dass ein Sieg nur über ihn gehen würde. Entsprechend ließ der Niederländer vom Team SWPN schon beim Start den Hammer fallen und konnte sich direkt vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter war es der von Startplatz 4 kommende Andreas Kofler (M32 Racing), der sich in der ersten Hälfte des Rennens auf der 2. Position und vor Thomas Gradinger (Eder Racing) halten konnte. Ab Rennmitte war es dann aber Twan Smits (Team Apreco), der die beiden österreichischen Yamaha Piloten aufmischte und sich in Runde 8 erst Thomas Gradinger und kurz darauf auch Andreas Kofler schnappte. Gradinger nutzte die Gelegenheit und ging im Windschatten des Niederländers ebenfalls an seinem Landsmann vorbei.

Dahinter hatte in dieser Phase der auf Position 5 liegende IDM-Rückkehrer Martin Vugrinec (//ART DREIER RACING TEAM) seinen Rhythmus gefunden. Der Kroate arbeitete sich an Andreas Kofler heran und ging in der 11. von 15 Runden am Österreicher vorbei. Die letzten beiden Umläufe waren dann vom Duell zwischen Vugrinec und Gradinger um den letzten Podestplatz geprägt, welches Vugrinec erst in der letzten Kurve für sich entscheiden konnte.

Dino Eisele Melvin van der Voort fuhr in beiden Supersport Rennen souverän zum Sieg.

IDM Supersport – Rennen 2 Der zweite Lauf begann schon vor dem Start turbulent. Einsetzender Regen in der Warm-Up Runde führte zum Sturz von Martin Vugrinec und infolge zum Startabbruch. Das um 2 Runden gekürzte Rennen wurde dann wieder zum Schaulaufen des Melvin van der Voort, der erneut einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfahren konnte. Dahinter wurde die Spitzengruppe schon kurz nach dem Start durch ein hartes Überholmanöver von Andreas Kofler durcheinander gewürfelt. Der Fünftplatzierte aus dem ersten Rennen drückte sich in der 2. Kurve innen am auf Platz zwei liegenden Thomas Gradinger vorbei und drängte diesen auf eine weite Linie. Um einen Sturz zu vermeiden, musste der Folgende Twan Smits den Notausgang durchs Kiesbett am Buchhübel nehmen. Dabei fiel Gradinger auf Platz 13 und Twan Smits sogar auf Platz 19 zurück.

Während Andreas Kofler im Anschluss ungefährdet seinen 2. Platz nach Hause fahren konnte, kämpften Leon Orgis (Kiefer Racing), Milan Merkelbagh (Hertrampf Yamaha Racing) und Kawasaki Pilot Luca de Vleeschauwer (Weber Motos Racing) lange um die dritte Position. Neben dem Führenden Melvin van der Voort gelang es in der 2. Rennhälfte aber nur noch Thomas Gradinger, Rundenzeiten unter 1:28 Minuten zu fahren und der Österreicher konnte kurz vor Rennende erst Leon Orgis und anschließend auch noch Luca de Vleeschauwer hinter sich lassen.

IDM Supersport 300 Das erste Supersport-300-Rennen wurde nach einem Sturz von IDM-Rookie Mitja Borgelt (Yamaha bLU cRU Academy by Kiefer Racing) in der 2. Runde abgebrochen und mit auf 7 Runden verkürzter Distanz und ursprünglicher Startaufstellung neu gestartet. Das anschließende Sprintrennen war ab dem ersten Meter an Spannung kaum zu überbieten. Gewinner des Restarts war Dustin Schneider vom Team Freudenberg, der nach Startplatz 7 hinter seinem Teamkollegen Walid Khan auf Position 2 liegend aus der ersten Runde zurückkam, kurz darauf aber von Kawasaki Pilot Inigo Iglesias überholt wurde. Der Meisterschaftsführende vom Team FÜSPORT – RT Motorsport by SKM attackierte anschließend direkt Walid Khan und lieferte sich mit dem KTM Piloten einen Schlagabtausch.

Dino Eisele Phillip Tonn fuhr auf dem Schleizer Dreieck seinen 1. Saisonsieg ein.

Dahinter wuchs die Führungsgruppe auf 6 Fahrer an und in der vorletzten Runde hatte dann die gesamte Top Ten wieder Chancen auf eine Podiumsplatzierung. Im Schlusssprint waren es dann die beiden KTM-Piloten Lennox Lehmann und Phillip Tonn, die den Kampf um Platz 1 unter sich ausmachten. Phillip Tonn ging in Führung liegend in die letzte Runde, wurde von Lehmann attackiert, konnte vor der letzten Schikane erneut die Führung übernehmen und so seinen ersten Sieg in der IDM einfahren.

Auch der zweite Lauf wurde entscheidend von Phillip Tonn mitgeprägt. Der 17-jährige IDM-Rookie kam in Führung liegend aus der ersten Runde zurück, musste sich aber anschließend nicht nur gegen die Attacken des Meisterschaftsführenden Inigo Iglesias, sondern auch gegen die seiner Teamkollegen Lennox Lehmann und Walid Khan wehren. In der Schlussphase des Rennens gelang es Khan, sich in Führung liegend abzusetzen. Dahinter kam der auf Platz 2 liegenden Inigo Iglesias in der letzten Runde infolge eines aggressiven Überholmanövers von Phillip Tonn zu Sturz. Ein Zwischenfall, der nach Rennende noch Konsequenzen haben sollte. Während Lennox Lehmann und Ruben Bijman noch auf der Strecke von der Situation profitierten, Tonn noch überholen konnten und sich die Plätze 2 und 3 sicherten, wurde Tonn im Anschluss an das Rennen disqualifiziert.