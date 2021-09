IDM-Rennen 2022 Vorläufiger Rennkalender für 2022 steht

Die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter und Promoter der Serie präsentierte bereits beim diesjährigen Finale den vorläufigen Terminkalender für die IDM 2022. Es sind sieben Veranstaltungen geplant.

Die IDM hat sich 2021 auch in Corona-Zeiten weiter etabliert und in Europa zu einem Bestseller entwickelt. In der Königsklasse IDM Superbike 1000 waren teilweise über 30 Fahrer am Start. Einen hohen Stellenwert genießt auch die Leistungsdichte in der Nachwuchsklasse Supersport 300. Hier werden die Rennen oft erst in der letzten Kurve entschieden.

In der IDM Supersport 600 wird derzeit an Konzepten für die Öffnung des Hubraums gearbeitet. Den IDM Superstock 600-Cup wird es in der momentanen Ausführung nicht mehr geben.

IDM-Termine 2022