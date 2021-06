IDM in Most 2021: Bis zu 1.000 Zuschauer erlaubt

IDM-Rennen in Most 2021 Bis zu 1.000 Zuschauer täglich erlaubt

Nach über einem Jahr der Abstinenz sind bei der IDM-Runde im tschechischen Most wieder Zuschauer erlaubt. Vom 11. bis 13. Juni 2021 starten dort die Königsklasse IDM Superbike 1000, IDM Supersport 600, IDM Supersport 300 und die IDM Sidecar. Umrahmt wird das Programm von diversen Cups, in denen sich Nachwuchstalente und fortgeschrittene Rennfahrer messen.

"Wir dürfen täglich bis zu 1.000 Zuschauer in Most begrüßen", ist IDM-Serienmanager Normann Broy über die ersten, gravierenden Lockerungen während der Corona-Pandemie erleichtert. "Gefüllte Tribünen sind für alle Seiten ein Gewinn und das ist ein Anfang. Die Zuschauer können endlich wieder live dabei sein und liefern den Fahrern eine ganz andere Atmosphäre. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des ganzen IDM-Teams bei allen Fans bedanken, die unserer Serie auch während der Zeit treu geblieben sind, in der keine öffentlichen Events möglich waren. Wir hoffen, dass sich die Türen jetzt dauerhaft und immer weiter öffnen, wenn die geforderten Hygienemaßnahmen eingehalten werden."

Eintrittspreise IDM Most

Der Eintrittspreis für die Trainings und Rennen am Samstag beträgt 15,00 Euro, für den Rennsonntag 20,00 Euro. Das Wochenendticket kostet 30,00 Euro. Wer seine Eintrittskarte im Vorverkauf über die Homepage www.autodrom-most.cz erwirbt, kann jeweils 5,00 Euro sparen. Der Vorverkauf beginnt am 3. Juni 2021. Parkplätze stehen für alle Anreisenden für 6,50/Tag zur Verfügung.

Die Hygienemaßnahmen können anreisende Fans und Interessierte unter www.idm.de einsehen.

IDM Livestream aus Most

Am Samstag, den 12.6. ab 14:15 Uhr und am Sonntag, den 13.6. ab 11.25 Uhr könnt ihr sämtliche IDM- und Cup-Rennen auch im IDM-Livestream verfolgen: www.idm.de/live