IDM-Saisonstart 2021 in Oschersleben Erste Rennen finden am 21. Mai statt

Vom 21. bis 23. Mai startet auf der Rennstrecke in der Magdeburger Börde die Internationale Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in die Saison 2021.

Dem Streckenbetreiber wie auch der Motor Presse Stuttgart als Promoter und Veranstalter der IDM haben die verantwortlichen Behörden "grünes Licht" für die Veranstaltung signalisiert, auch wenn wegen der momentanen Corona-Welle ein strenges Hygienekonzept unabdingbar ist und Zuschauer nicht zugelassen sind.

"Nachdem die ersten beiden IDM-Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Entwicklungen abgesagt werden mussten, sehen wir jetzt Licht am Ende des Tunnels", sagt Normann Broy. Der IDM-Serienmanager hofft, dass die Lage anhält, "aber Oschersleben ist Stand heute nicht in Gefahr. Eine Woche vor uns wird das ADAC GT Masters ausgetragen und es gibt derzeit keinen Grund, weshalb wir danach nicht fahren sollten."

Fahrer aus 17 Nationen am Start

Broys Hoffnungen, anschließend den überwiegenden Teil der IDM durchziehen zu können, beruhen auf den Fortschritten der Impfkampagne in der Bevölkerung und sinkenden Inzidenzzahlen. "Wenn das Virus im Griff ist, können wir auch zur Normalität zurückkehren. Nicht nur die Fahrer und Teams sind heiß auf die Rennen, sondern auch die Fans und Organisatoren. Alle sind in Lauerstellung, denn die IDM ist dafür bekannt, dass es auf der Strecke so richtig abgeht. Wir haben Fahrer aus insgesamt 17 Nationen am Start."

Starterfeld IDM Superbike 1000

Die IDM Superbike 1000 ist die Königsklasse der Meisterschaft. Hier kämpfen insgesamt 24 Fahrer aus 14 Ländern um den Titel. Zehn Fahrern werden Siegchancen in den einzelnen Rennen eingeräumt. Schon die erste Kurve wird eine tragende Rolle spielen, für die Toppiloten auf BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha. Im vergangenen Jahr holte Jonas Folger den Titel in der Königsklasse auf der über 200 PS starken Yamaha. Der Bayer kämpft nun in der Superbike-Weltmeisterschaft um Punkte. BMW will versuchen, den IDM-Titel ins eigene Lager zurückzuholen und setzt auf den bereits zweifachen Meister Ilya Mikhalchik aus der Ukraine. Der deutsche Motorradhersteller hat sein Superbike mit noch mehr technischen Details als zuvor gespickt. Die M 1000 RR ist das stärkste Sportmotorrad in der Firmengeschichte von BMW und wurde für die IDM Superbike 1000 nochmals aufgerüstet. In Oschersleben wird sich erstmals in dieser Saison zeigen, wo die vier Marken wirklich stehen.

"Alle Fahrer, Teams, Partner und natürlich auch wir als Organisatoren sind heiß auf den Saisonauftakt", sagt Serienmanager Normann Broy. "In der IDM haben wir so stark besetzte Teilnehmerfelder wie schon lange nicht mehr. Das verspricht packende Entscheidungen in allen Rennen wie auch in den Meisterschaften insgesamt. Dass die Saison jetzt endlich losgeht, beflügelt uns alle."

Starterfeld IDM Supersport 600

Hochkarätiger Motorradsport wird auch in der IDM Supersport 600 geboten. In der mittleren Hubraumklasse dürfen ab jetzt Slicks statt der bisher profilierten Reifen eingesetzt werden. Die Yamaha YZF-R6 ist zwar das am meisten eingesetzte Motorrad, dennoch holte mit Luca Grünwald 2020 ein Kawasaki-Fahrer den Titel. Beide Marken fahren auch 2021 schwere Kaliber auf und dazu reisen wie Dino Iozzo sogar Fahrer aus Südafrika an. Im Feld der Supersportler tauchen wie zuletzt auch wieder die Superstock-Piloten auf, welche getrennt gewertet werden.

Ihre Motorräder sind seriennäher und die kleinere Truppe kämpft nicht um das IDM-Prädikat, sondern um einen Cup. Wie man sie erkennt? Die Superstock 600-Cup-Fahrer haben Startnummerntafeln mit weißen Zahlen auf blauem Grund. Bei den IDM Supersport 600-Piloten verhält es sich genau umgekehrt.

Starterfeld IDM Supersport 300

Nicht weniger spannend geht es in der IDM Supersport 300 zu. Mit Titelverteidiger Lennox Lehmann, Angelo Licciardi und Toni Erhard treffen die Meister der vergangenen drei Jahre aufeinander. Gefahren wird mit über 50 PS starken Motorrädern von Kawasaki, KTM und Yamaha. Die Nachwuchsklasse hat sich als Vorbereitung für den Sprung nach oben etabliert, erfreut sich höchster Beliebtheit und ist laut FIM-Reglement für Teenager ab 13 Jahren offen. Wie in der WM werden Slicks von IDM-Reifenausstatter PIRELLI gefahren. Ab dieser Saison werden die Motorräder erstmals auch mit der gleichen Einheitselektronik wie in der Weltmeisterschaft ausgestattet sein.

Für das Rahmenprogramm haben sich der Northern Talent Cup, der Pro Superstock Cup und der Twin Cup aufgestellt.

"Für alle Fans, die wegen der Corona-Pandemie nicht vor Ort sein dürfen, werden die Rennen nach Hause geliefert, und zwar im Livestream", so Bert Brandenburg, Leiter Veranstaltungen bei der Motor Presse Stuttgart.

IDM Livestream Zeiten

Samstag

15:10 Uhr: Anmoderation mit L. Gajewski, E. Mielke und T. Deitenbach, Ende Qualifying 2 IDM SBK 1000, Vorstellung Fahrer und Teams Klasse

15:35 Uhr: Twin Cup, Rennen 1

16:15 Uhr: Pro Superbike Cup, Rennen 1

17:05 Uhr: IDM Supersport/Superstock 600, Rennen 1

Sonntag

09:35 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1

11:05 Uhr: IDM Superbike 1000, Rennen 1

12:05 Uhr: IDM Supersport 300, Rennen 1

12:55 Uhr: IDM Supersport/Superstock 600, Rennen 2

14:30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2

15:20 Uhr: IDM Superbike 1000, Rennen 2

16:15 Uhr: IDM Supersport 300, Rennen 2

Hier gehts zum IDM Livestream