IDM Schleiz 2022 Rennbericht 30.000 Fans an der Naturrennstrecke

Die Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck wurde auch Dank der über 30.000 Fans zum einzigartigen Höhepunkt des Jahres. Fahrer aus 17 Nationen revanchierten sich bei der vierten von sieben Saisonveranstaltungen mit Rennen der Extraklasse.

Reiterberger: "Schleiz ist geil"

Publikumsliebling und Streckenrekordhalter Markus Reiterberger (BCC-alpha-Van Zon-BMW) hob die Zuschauer von den Sitzen. Die Pole Position, zwei Siege und eine Showeinlage des Bayern vor der Buchhübel-Tribüne waren ganz nach dem Geschmack des Publikums. Sogar der Fanclub des 28-jährigen Stars in der Königslasse war mit 50 Personen zu seiner Unterstützung angereist. Reiterberger hatte zwar erneut in Florian Alt (Wilbers-BMW-Racing) seinen großen Gegner gefunden, der ihn unter Druck setzte, doch nach den jeweils 18 Runden auf der 3,805 Kilometer langen Strecke hatte immer "Reiti" die Nase vorn. "Schleiz ist geil" schrie er bei der Siegerehrung ins Mikrofon. Hinter Reiterberger und Alt stieg nach beiden Superbike-Rennen der Local Hero Julian Puffe (GERT56) aufs Podium. Im ersten Lauf erbte er den Platz noch durch die Kollision zwischen Toni Finsterbusch und Jan Mohr, die direkt vor ihm stürzten. Im zweiten Rennen erkämpfte sich der Schleizer die Position im direkten Kampf mit Rob Hartog (Team SWPN, Yamaha) und Pepijn Bijsterbosch (BCC-alpha-Van Zon-BMW). Die BMW-Fahrer waren auf der Naturrennstrecke eine Macht an der Spitze, aber Yamaha, Kawasaki und Honda platzierten ihre Motorräder ebenfalls erfolgreich in den Top Ten.

IDM Supersport

In der IDM Supersport ging wie schon so oft in diesem Jahr kein Weg an Max Enderlein (M32 Racing) vorbei. Damit hat er sich den Weg zum dritten Titel weiter geebnet. Sein Hauptkonkurrent Thomas Gradinger (Eder Racing) war im freien Training am Freitag gestürzt und verfolgte die Rennen aus dem Krankenhaus. Dafür setzte sich mit dem Niederländer Twan Smits (Team Apreco) ein völlig neuer Herausforderer in Szene. Im ersten Lauf noch Dritter, pirschte sich der 18-Jährige im zweiten Rennen immer weiter nach vorn. Der Teenager und Klassen-Rookie war regelrecht im Höhenflug, überholte Enderlein an der Spitze und genoss fünf Sekunden lang Führungsluft, bevor ihn der Sachse ganz schnell wieder hinter sich verschwinden ließ. Dieser meinte nachher entspannt: "Der einzige Unterschied zum ersten Lauf war, dass sich die Lücke hinter mir nicht aufgetan hat. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Twan eine Attacke setzt, aber das gehört dazu." Auf dem Siegerpodest trafen sich immer die gleichen Herren: Enderlein hatte den obersten Platz gepachtet, rechts und links neben ihm wechselten sich Luca de Vleeschauwer (Kawasaki Weber-Motos Racing) und Smits ab. Den Belgier übermannten trotz knallhartem Auftritt auf der Strecke im Ziel die Gefühle.

IDM Supersport 300

Dino Eisele IDM Supersport 300 auf dem Schleizer Dreieck.

In der Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 hatte an diesem Wochenende KTM die Nase vorn. Nach einem Sieg am Samstag von Leo Rammerstorfer, dominierte am Sonntag Lennox Lehmann (beide Freudenberg KTM – Paligo Racing) das zweite Rennen der IDM Supersport 300 in Schleiz. Trotz eines Sieges konnte Rammerstorfer seine Führung in der Gesamtwertung nicht weiter ausbauen, da er im zweiten Lauf aufgrund technischer Probleme nur auf Platz sechs ins Ziel kam. Die meisten Punkte in der Einzelwertung sammelte hingegen der Tabellenzweite Marvin Siebdrath (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki). Mit einem dritten und einem zweiten Platz auf dem Podium trat er mit 36 neuen Punkten die Heimreise an. Damit konnte der Wildenfelser den Rückstand auf Rammerstorfer auf drei Punkte verkürzen.

IDM Sidecar

Gleich vier Gespann-Weltmeister bildeten an diesem Wochenende in der IDM auf dem Schleizer Dreieck die Bühne für vielversprechende Sidecar-Action und spannende Rennen. Tim Reeves, Bennie Streuer (beide Bonovo Action Team/Adolf RS F1) und Markus Schlosser (Team Schlosser/LCR F1) lieferten den zahlreichen Sidecar-Fans packende Verfolgungsjagden. Bennie Streuer und Kevin Kölsch gewannen nach einem cleveren Überholmanöver das erste Rennen, Tim Reeves und Kevin Rousseau das zweite. Josef Sattler und sein junger Beifahrer Luca Schmidt (Bonovo Action Team/Adolf RS F1) verpassten in beiden Rennen das Podest nur knapp und wurden jeweils Vierte.

Dino Eisele IDM Sidecar auf dem Schleizer Dreieck.

Schleiz war wieder eine Reise wert. Jeder Fahrer wurde wie ein Held gefeiert, auch im Yamaha R3 bLU cRU Cup, dem Pro Superstock Cup und im Twin Cup. Das grüne Wohnzimmer der IDM hat wieder ein All-inclusive-Programm geboten, das in Erinnerung bleibt.

Nächstes Rennen in Assen

Die nächste Veranstaltung findet vom 12. bis 14. August auf dem legendären TT-Circuit, der Kathedrale des Motorradrennsports im niederländischen Assen statt. Tickets und Infos gibt es über www.idm.de

IDM-Kalender 2022

06.05. – 08.05. Lausitzring

20.05. – 22.05. Oschersleben

24.06. – 26.06. Most (CZ)

22.07. – 24.07. Schleizer Dreieck

12.08. – 14.08. Assen (NL)

02.09. – 04.09. Red Bull Ring (A)

23.09. – 25.09. Hockenheim