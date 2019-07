Flat Track Racing in Deutschland Indian kündigt intensives Engagement für 2020 an

„Indian Motorcycle Germany wird 2020 beim Flat Track einsteigen“, heißt es in der Pressemitteilung des US-Motorradherstellers. Im Anschluss an das Krowdrace am vergangenen Wochenende (27./28. Juli 2019) in Diedenbergen – die einzige offizielle Flat Track Veranstaltung in Deutschland – wurde das geplante Engagement kommuniziert.

Indian Mit der FTR 1200 tritt Leah Tokelove auch in der europäischen Meisterschaft an.

Indian war als Titelsponsor des Events beim MSC Diedenbergen in der Rhein-Main Arena mit zwei FTR 1200 des eigenen britischen Flat Track Rennteams am Start. Eine von ihnen wurde von Leah Tokelove pilotiert. In der Klasse „Hooligan Drifters“ holte sie vor ihrem Teamkollegen Lee Kirkpatrick den Sieg, nachdem der Deutsche Jo Bauer auf Ducati Scrambler im Finale, in Führung liegend, gestürzt war.

Mehrere Veranstaltungen geplant

Das Krowdrace war wohl die erfolgreiche Generalprobe für ein ernsthaftes Engagement im Flat Track Racing. Da der Sport aktuell in Deutschland und Österreich kaum bekannt ist, will Indian diese Nische erobern. Wie genau der Plan aussieht, wurde noch verschwiegen, allerdings mehrere Veranstaltungstermine angekündigt.

Jörg Künstle Jo Bauer machte auf Ducati Scrambler Desert Sled den Indians das Leben bis ins Finale schwer.

Beim Flat Track wird auf einem etwa 400 Meter langen Oval mit Kalk-Sandstein-Untergrund gefahren. Die Sportart ist vor allem in den USA sehr verbreitet und hat große Tradition. Indian blickt dort auf eine lange Historie zurück mit den größten Erfolgen in den 50er Jahren, als die amerikanische Meisterschaft dreimal in Folge an die Marke ging. Mit der aktuellen FTR 750 aus der American Flat Track Meisterschaft wurden beim Krowdrace in diesem Jahr allerdings nur Demo-Runden gedreht.

Fazit

Flat Track Racing ist in Deutschland eine noch unbesetzte Nische. Der Sport ist spektakulär und hat jede Menge Begeisterungspotential. Wir sind daher gespannt, wie Indian Germany das Projekt Flat Track Racing angehen wird.