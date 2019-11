MotoGP-Test mit KTM in Aragón MOTORRAD war in der Box dabei

Öffentlichkeit ist bei solchen Tests tabu – mit einer Ausnahme. Beim MotoGP-Test in Aragón durfte MOTORRAD in der Box dabei sein. Die ganze Story lest ihr in MOTORRAD 24/2019, ab 8. November 2019 im Handel.

40 Millionen Euro Jahresbudget, 65 Mitarbeiter in der Rennabteilung, zwei Werksfahrer und zwei Piloten in einem Satelliten-Team – bei KTM besitzt das MotoGP-Engagement allerhöchste Priorität. Seit drei Jahren legen sich die Österreicher in der Formel 1 des Motorradsports mit den ganz Großen der Motorradindustrie an. Die Tendenz ist mit sieben Top-Ten-Plätzen von Leistungsträger Pol Espargaró in der Saison 2019 zwar positiv, doch in der Regel fehlt der RC16 pro Runde rund eine Sekunde auf die Schnellsten.

Ein Job für das Test-Team. Abseits vom Rampenlicht der großen Bühne entwickelt die Testtruppe Teile und legt neue Strategien fest. Das Urteil darüber kommt aus profunder Quelle: Der dreifache Weltmeister Dani Pedrosa bringt das Knowhow von 18 Jahren Rennsport auf höchstem Niveau ein. Logisch, dass Öffentlichkeit bei solchen Tests tabu ist – mit einer Ausnahme. Beim MotoGP-Test in Aragón durfte MOTORRAD in der Box den Mannen in Orange über die Schulter schauen und auch mit Dani Pedrosa über das Projekt MotoGP sprechen. Eine Hintergrund-Reportage, die ihrem Namen im Wortsinn alle Ehre macht. Zu lesen in MOTORRAD 24/2019. Am Kiosk ab 8. November.