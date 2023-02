Motor Presse Stuttgart übernimmt Sidecars ab 2023 Stuttgarter richten FIM Seitenwagen-WM aus

Die Motor Presse Stuttgart übernimmt mit sofortiger Wirkung die Promotion und Organisation der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Darauf einigten sich der Motorradsport-Weltverband FIM und die Motor Presse Stuttgart. Die zunächst für ein Jahr gültige Vereinbarung sieht eine Verlängerungs-Option bis einschließlich der Saison 2026 vor. In der auf der FIM-Konferenz in Lille/F unterzeichneten Partnerschaft wurde festgelegt, dass die Serie 2023 im Umfang von mindestens 5 und maximal 10 Veranstaltungen ausgetragen wird.

Als Voraussetzung wurde eine Mindest-Teilnehmerzahl von 14 Teams festgeschrieben. Perspektivisch soll die Meisterschaft über Europa hinaus ausgedehnt werden. Im Anschluss an die Vereinbarung, liegt der Fokus des neuen Promoters nun darauf, den Kalender 2023 und das Reglement so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

Motor Presse Stuttgart richtet IDM und FIM Seitenwagen-WM aus

Jorge Viegas, Präsident der FIM: "Wir glauben, dass wir mit der Motor Presse Stuttgart einen großartigen Partner gefunden haben, um die FIM-Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu fördern und sie einem neuen Publikum vorzustellen. Es besteht kein Zweifel, dass die Motor Presse Stuttgart über die Erfahrung und die Fähigkeiten verfügt, um dieser Serie einen echten Mehrwert zu verleihen und die Standards in dieser einzigartigen Disziplin zu erhöhen. Die FIM ist bereit, die notwendige Unterstützung zu leisten, um sicherzustellen, dass diese neue Beziehung für alle Beteiligten ein Erfolg wird, einschließlich der Teams und Fahrer, die sich über diese Nachricht freuen werden."

Dr. Andreas Geiger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart: "Nach der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) gelang es uns nun auch Veranstalter der Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu werden. Dies ist ein wichtiger Schritt für unser Haus als Veranstalter, aber auch ein großartiges Kompliment an unser bewährtes Team um Norman Broy."

Medienunternehmen will Interesse am Motorsport ausbauen

Normann Broy, Leiter Motorsport Motor Presse Stuttgart: "Die Motor Presse Stuttgart freut sich, die Seitenwagen-Weltmeisterschaft für die nächsten Jahre als Promoter betreuen zu können. Mit vielen Titelträgern aus dem deutschsprachigen Raum besitzt diese Disziplin eine sehr erfolgreiche Geschichte in unseren Märkten. Als Medienunternehmen möchten wir das Interesse an dieser Kategorie ausbauen und damit deren wirtschaftliche Basis stärken. Wir danken der FIM für das Vertrauen in unsere Professionalität."

Motor Presse Stuttgart: Die Motor Presse Stuttgart ist ein 1946 gegründetes Special-Interest-Medienunternehmen mit Sitz in Stuttgart/Deutschland. Das Portfolio umfasst mehr als 30 Medienmarken (Zeitschriften, Websites, Videokanäle) in den Segmenten Mobilität, Sport und Lifestyle. Die Motor Presse Stuttgart beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Seit der Saison 2018 ist die Motor Presse Stuttgart Veranstalter der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM).