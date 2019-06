Beim ersten lauf der IDM 600 in Oschersleben am 8. Juni stürzte der Rennfahrer Dennis Lippert. Am 11. Juni verstarb er in der Universitätsklinik Magdeburg.

Dennis Lippert ist seinen schweren Verletzungen in Folge seines Sturzes erlegen. Der 23-jährige war am 8. Juni 2019 beim ersten Lauf der IDM Supersport 600 in Oschersleben verunglückt. Nach der sofort eingeleiteten Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Magdeburg geflogen. Dort ist er am 11. Juni 2019 gestorben. Dennis Lippert wurde am 1. April 1996 in Brunnthal bei München geboren.

Das IDM-Team der Motor Presse Stuttgart trauert um einen Fahrer, der den Rennsport mit Leidenschaft betrieb und viele Pläne verwirklichen wollte. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und dem Team Ravenol Endurance Motorsport.