Unfalltoter bei Isle of Man 29-jähriger Mark Purslow stirbt

Mark Purslow stammte aus Llanon, einem Dorf in Ceredigion, Wales. Im vierten Qualifikationsrennen der diesjährigen TT kam er durch einen Unfall ums Leben. Der Unfall ereignete sich in Ballagarey vor der vierten Kilometermarke. Purslow befand sich in seiner dritten Trainingsrunde.

Zweite TT des Walisers

Es war der zweite TT-Auftritt des Walisers. 2015 fuhr er den TT Mountain Course beim Manx Grand Prix 2015, wo er bei seinem Debüt das Lightweight Race gewann. 2017 nahm er an der Isle of Man TT teil und startete in den Klassen Supersport und Lightweight. Laut den TT-Veranstaltern war Mark Purslow auch ein erfahrener Classic-Rennfahrer, der 2016, 2018 und 2019 an der Classic TT teilnahm. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit Platz 14 bei der Junior Classic TT 2019.

Mark hatte zuvor seine schnellste Runde auf dem TT Mountain Course mit 120,86 mph (194,51 Kilometer pro Stunde) gedreht, seine erste Runde mit mehr als 120 mph (mehr als 193 km/h).

Die Isle of Man TT Races sprechen Marks Familie, Freunden und Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus. Dem schließt sich die komplette MOTORRAD-Redaktion an.