Timo Großhans

Was ich mache, ist, Produkte testen. Seit einigen Jahren vor allem Campingbusse. Und auch Gaskocher, Vorzelte und alles andere, was zum Campen dazugehört. Und ich darf das Magazin „Campingbusse“ leiten. Blatt machen, Geschichten erzählen, unterwegs sein, fotografieren und die Dinge im Einsatz zu erleben, ist eine Leidenschaft.

Früher als Kind Skateboard- und Mountainbike-Magazine verschlungen. Dann Motorrad-Hefte. Dann über 10 Jahre Motorrad-Journalismus betrieben. Auf der ganzen Welt gereist, gerast und den Job geliebt. Dann trotzdem den harten Motorradsattel mit dem weichen Sitz eines Vans getauscht. Nur selten bereut. Bin kein Vanlifer, aber liebend gern mit dem Bus unterwegs. Privat mit T4 California. Gern am Bodensee, am Berg, am Meer. Mit Rad, Wanderschuh und Grillzange.