Timo Großhans

Was ich mache, ist Produkte testen – und zwar da, wo sie sich bewähren müssen: unterwegs. Ich schreibe für promobil und das Magazin „Campingbusse“, weil ich genau diese Mischung aus Produkttest, Reisen im Van und konkreter Kaufberatung mag. Mein Ziel ist, Leserinnen und Lesern eine echte Entscheidungshilfe zu geben – und dabei auch klar zu benennen, was an einem Bus richtig gut ist und wo es in der Praxis hakt.

Ich bin seit Januar 2019 bei der Motor Presse. Davor habe ich bei einem anderen Verlag bereits ein Campingbus-Magazin geleitet. Seit 2019 darf ich bei der Motor Presse das Magazin „Campingbusse“ führen: Blatt machen, Themen setzen, Geschichten erzählen, testen, fotografieren – und die Dinge im Einsatz erleben, das ist mein Arbeitsalltag. Heute gehört für mich außerdem die schnelle Berichterstattung über Neuheiten dazu: auf promobil.de, auf Social Media und in der Moderation von Beiträgen auf unserem YouTube-Kanal „Clever Campen“.

Inzwischen habe ich hunderte Campingbusse getestet – mit vielen, vielen Testnächten jährlich. Besonders mein Ding sind kompakte Campingbusse ohne Bad – die klassische VW-Bus-Kategorie: Fahrzeuge, bei denen Raumgefühl, Bedienlogik, Ausbauqualität und Alltagstauglichkeit auf engstem Raum stimmen müssen. Insgesamt begleite ich regelmäßig aber Busse auf allen Basisfahrzeugen: VW Bus, Ford Transit, Fiat Ducato, VW Crafter und Mercedes V-Klasse und Sprinter u. a.

Mein Weg in den Journalismus begann mit der Begeisterung für Skateboard- und Mountainbike-Hefte, später kamen Motorrad-Magazine dazu – und schließlich über zehn Jahre Motorrad-Journalismus, mit viel Reise, Test-Adrenalin und Reportage. Geschraubt habe ich dabei auch selbst, an Motorrädern und Rollern, auch in Werkstätten. Dazu kommen Stationen an der Technischen Universität, Germanistikseminare und ein Volontariat in München mit Seminaren and der Akademie der bayerischen Presse als journalistisches Fundament.

Privat bin ich auch liebend gern mit dem Bus unterwegs – im T4 California (Baujahr 1996). Oft zieht es mich an den Bodensee oder nach Südtirol – mit Rad, Wanderschuh und Grillzange. Und weil Campen nicht nur aus dem Fahrzeug besteht, teste ich neben Campingbussen auch regelmäßig Ausrüstung wie Vorzelt, Kocher, Geschirr sowie Stühle und Tische.

Auch außerhalb der Redaktion stehe ich für das Thema Campingbus auf der Bühne – etwa mit Talks auf dem Caravan Salon (u. a. in der Starter-Welt). Mein Grundsatz beim Testen: Meine Tests sollen Kaufentscheidungen leichter machen – mit klaren Urteilen und nachvollziehbaren Kriterien.