Seit Oktober 2018 schoben zwei Elektromotorräder vom Typ Zero DS ZF 14.4 Polizeidient in Osnabrück.

Elektromotorräder im Polizei-Einsatz Osnabrück zieht positive Bilanz Seit Oktober 2018 schoben zwei Elektromotorräder vom Typ Zero DS ZF 14.4 Polizeidient in Osnabrück.

Recht & Verkehr