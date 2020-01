Moto Guzzi im Modelljahr 2020 V85 TT, V7 III, V9 & Co.

M oto Guzzi V7 III Stone / Night Pack / S

Mit dem seit Jahren durchaus erfolgreichen Verkaufsschlager V7 verfolgt Moto Guzzi eine Strategie, die Harley-Davidson seit jeher profitabel vorlebt: Ein paar kleine Ausstattungsdetails und Farben geändert, und schwups hat man ein neues Modell. Zumindest auf dem Papier, denn technisch sind alle V7 identisch. Die in diesem Kasten erwähnten Modelle stehen samt und sonders auf Gussrädern im klassischen Look der Le Mans 1. Sämtliche Modelle lassen sich mit dem hauseigenen Zubehörkatalog weiter individualisieren.

Moto Guzzi V7 III Racer / Rough / Special

Racer, Rough und Special einen die Speichenräder, ansonsten gehen sie unterschiedliche Wege. Die oben im Bild gezeigte Racer bekam zum zehnjährigen Modelljubiläum eine fesche Lampenmaske spendiert. Die Rough trägt matte Farben und verhalten grobstollige Gummis. Abgesehen von ihrem Namen, ist die Special eigentlich das „normalste“ Bike der Reihe. Farbgebung und Dekor erinnern ungeachtet des Rohrlenkers anstelle der Stummel des Vorbilds an die gute alte 1000S. Der Antrieb ist auch hier stets derselbe.

Moto Guzzi V85 TT / Travel

Man muss wahrlich kein Prophet sein, um heute schon vorauszusagen, dass es dereinst die V85 TT gewesen sein wird, die den Wendepunkt des jahrelang vor sich hin siechenden Nischenherstellers vom Comer See markierte. Denn schon im September 2019 kündigte sich an, dass Guzzi alleine von der V85 zumindest hierzulande mehr Einheiten auf die Straße würde bringen können, als 2018 das komplette Programm in toto. Dieser Erfolg verwundert nicht, denn die Italienerin verbindet einen klassischen, jedoch nicht altbacken wirkenden Look mit hoher Funktionalität und aktuellen Ausstattungs-Features wie Tempomat, verschiedenen Fahrmodi und TFT-Display. Hinzu kommt ein Antrieb, der aller Modernität zum Trotz über hinreichend Guzziness verfügt, und mit seinen 80 PS weder wenig Erfahrene überfordert noch alte Hasen langweilt. Das Fahrwerk wird dem Namen gerecht, TT steht für tutto terreno, will heißen alle Terrains, was auch leichtes Gelände einschließt. Unten: Koffersatz, neue Farbe und hohe Scheibe ergeben ein neues Modell: die TT Travel.

Moto Guzzi V9 Bobber / Sport

Die Kombination der Begriffe Bobber und Sport kommt in der Motorradszene in etwa so häufig vor wie vegane Mettbrötchen in einer Landmetzgerei. Denn voll einstellbare Federbeine, sogar mit Ausgleichsbehälter, eine Solositzbank sowie eine kupierte vordere Radabdeckung alleine machen noch keine Rundenzeitenfeile. Schon gar nicht aus einem auch vorne breit bereiften Bobber. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Sport ist die oben gezeigte Farbe, eine wohlgeratene Mischung aus Orange, Gold und Bronze.

Moto Guzzi V9 Roamer

Ein Roamer ist, so sagt es der Langenscheidt, ein Wandernder, ein Herumstreuner oder auch ein Vagabund. Womit das Wesen der Roamer ziemlich gut getroffen ist. Dank schmalem Vorderrad und aufrechter Sitzposition deutlich fahraktiver als ein Chopper oder Cruiser und dennoch weit entfernt von hyperaktiven Hightech-Wetzhobeln, ist sie ein fröhlich vor sich hin blubbernder Begleiter für die entspannte Genussfahrt. Die Contenance zu bewahren, helfen auf schlüpfrigem Geläuf ABS und Traktionskontrolle.

Moto Guzzi Audace Carbon

Sie könnte auch Testarossa heißen, denn sie trägt rote Zylinderkopfdeckel. Doch dieser Name wird stets mit Ferrari in Verbindung gebracht. Audace bedeutet übrigens Kühnheit. Kühn ist auch die offizielle Verbrauchsangabe von 10,4 Litern. Im MOTORRAD-Vergleichstest jedenfalls, den sie übrigens gewann, begnügte sie sich seinerzeit mit 5,8 Litern. Die Werksangabe wurde möglicherweise ermittelt bei der Verfolgung eines Testarossa. Doch das ist reine Spekulation. Das Fahrwerk jedenfalls würde es locker mitmachen.

Moto Guzzi Eldorado

Die Eldorado ist quasi der klassische Cruiser unter den Mandello-Big-Twins. Mit Weißwandreifen, Drahtspeichenrädern, viel Chrom, einer Harley-like verkleideten Telegabel sowie einem ausladenden Lenker, wendet sie sich an eher konservative Kunden. Dem Lenker zum Trotz, läuft sie laut Datenblatt etwas schneller als die Audace, bei über zwei Litern weniger Verbrauch. Der 1,4-Liter-Motor gilt zwar unter Hardcore-Cruiser-Freaks als hochtouriger Hubraumzwerg, dennoch schiebt er die großen Guzzis sehr souverän voran.

Moto Guzzi California 1400 Touring

Nächstes Jahr, also 2021, wird sie 50, die Moto Guzzi California. Ursprünglich als Dienstkrad für die kalifornische Polizei entwickelt, hat sie sich hierzulande über die Generationen hinweg einen Ruf als fahraktiver Tourer erarbeitet. Sie war immer ein Mittler zwischen den Welten. Aktuell versucht sie das „Look and Feel“ von Bikes vom Schlage einer Harley-Davidson Roadking mit den fahrdynamischen Qualitäten einer, sagen wir, BMW R 1250 R zu kombinieren. Was mit deutlichem Ausschlag in Richtung Amerika durchaus gelingt.

Moto Guzzi MGX-21

Im Grunde genommen ist die MGX-21 die Bagger-Version der Audace. Die wuchtige Lenkerverkleidung und die eher formschönen als praktischen fest montierten Koffer sowie jede Menge Karbonteile fallen sofort ins Auge. Und natürlich das im Namen erwähnte 21-Zoll-Vorderrad. Leider konnte dieses seinerzeit im MOTORRAD-Test nicht wirklich überzeugen, denn eine Basis-Audace fuhr sich deutlich harmonischer. Und stabiler. Dafür passt hier die offizielle Verbrauchsangabe fast. Wir fuhren sie damals mit 5,8 Litern.