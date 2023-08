Vielseitiger und bunter hätte die Gruppe aus 8 MOTORRAD-Leserinnen und -Lesern, die sich Freitagnachmittag am Suzuki-Hauptquartier im hessischen Bensheim einfanden, wohl kaum sein können. Eine gute Entscheidung, schließlich gab es nur 2 Chancen, ganz unterschiedliche Fahrertypen von den beiden neuen Modellen GSX-8S und V-Strom 800DE zu überzeugen. Die wichtigste Gemeinsamkeit der beiden Motorräder: der neue, souveräne Reihentwin, der aktuell das Erbe des altgedienten, aber nach wie vor beliebten V2 antritt. Und der in zwei ganz unterschiedlichen Einsatzspektren beweisen möchte, dass Suzuki im deutschen Motorradmarkt wieder ganz vorne mitmischen kann.

Natürlich war das bunt gemischte Teilnehmerfeld auch Teil des Plans, denn es ging Suzuki nicht nur um Werbung in Form von kostenlosen Probefahrten. Möglichst vielschichtiges und authentisches Feedback aus der "echten" Motorradwelt lag dem Team um Sales- und Marketing-Manager Alexander Hild mindestens genauso sehr am Herzen wie das passende Ambiente.

Um den TeilnehmerInnen angemessene Testeindrücke zu entlocken, wurde einiges geboten: Niemand Geringeres als Ex-Rennfahrerin Nina Prinz führte die Gruppe für 2 Tage durch die schönsten Radien des Odenwalds. Und der zeigte sich von seiner besten Seite: Angenehm wenig Verkehr, griffiger Asphalt und – Moment, hat die ältere Dame am Straßenrand eben tatsächlich lächelnd gegrüßt? Hier scheint das Verhältnis zwischen Motorradfahrern und dem Rest der Welt noch in Ordnung zu sein.

Tanken, quatschen, Motorräder tauschen

Unterbrochen wurde die Kurvenjagd von Boxenstopps mit frischem Treibstoff für Mensch und Maschine. Gelegenheit für Benzingespräche und den obligatorischen Bike-Wechsel. Für einige TeilnehmerInnen bedeutete das: raus aus der Komfortzone und schauen, was wirklich dran ist an der Zugänglichkeit der neuen Suzukis. An dieser Stelle Respekt an die Teilnehmer: Besonders als eher klein gewachsener Mensch zum ersten Mal auf die beeindruckend große V-Strom umzusteigen, kostet mit Sicherheit Überwindung. Auf respektvolle Körperspannung folgte aber spätestens nach drei Kurven die Erkenntnis: Die Große biegt fast genauso mühelos ab wie die Kleine. Bietet dabei aber fluffigen Komfort und perfekte Übersicht. Und vermittelt klare Gelände-Ambitionen, denen manch ein Teilnehmer gerne direkt im Schotter auf den Zahn gefühlt hätte. Jedenfalls bot sich so dem ein oder anderen Testfahrer neben dem gewohnten Fahrspaß eine ganz neue Perspektive aufs Motorradfahren.