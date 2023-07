Speziell für die Honda XL 750 Transalp fertigt Hepo & Becker einen C-Bow Halter. Dieser dient zur Befestigung von Seitentaschen und Koffern. Er ist für 210 Euro im Angebot. Eine Lösung für die Topcase-Montage ist die Kombination aus dem Kofferträger (230 Euro) und dem Alu- oder Easyrack (155 Euro/185 Euro).

Für großes und kleines Gepäck Für den Transport größerer Koffer bietet Hepco & Becker Gepäckbrückenverbreiterungen (115 Euro) an. So finden auch sperrige Gepäckstücke ihren Weg an die Maschine. Sie sind für 115 Euro erhältlich. Für kleine Gepäckstücke hat der Zubehörspezialist folgende Lösungen im Portfolio: So gibt es den gängigen Tankring Lock-it (55 Euro) und den neuen Tankring Basic (35 Euro).

Zusätzliche Sicherheit für Mensch & Maschine Für die Honda XL 750 Transalp bietet Hepco & Becker vom Motorschutzbügel über Zusatzbleche bis hin zum Griffschutz für den Fahrer alles an. Motorschutzbügel in Schwarz (200 Euro) und Silber (210 Euro) sowie Tankschutzbügel (Silber 235 Euro, Schwarz 225 Euro). Ebenfalls in diesen Farbausführungen können auf Wunsch Motor- und Tankschutz nachgerüstet werden. Ein Lampenschutzgitter wehrt Steinschläge und Schmutz vom Scheinwerfer ab (110 Euro) an.

Neben dem Lampenschutz hat Hepco & Becker für die Transalp auch Zusatzscheinwerfer für 399 Euro im Programm. Für die Montage der Scheinwerfer am Tankschutzbügel gibt es die passenden Adapter. Diese sind für 37 Euro erhältlich. Für den sicheren Stand der Transalp gibt's bei Hepco & Becker sowohl eine Seitenständerplatte (57 Euro) als auch einen kompletten Hauptständer (240 Euro). Für Komfort und Schutz am Lenker bietet Hepco & Becker Griffschützer für 165 Euro an.