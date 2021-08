Hepco & Becker für Meteor und Himalayan Gepäcklösungen und Zubehör für Enfield-Modelle

Die Royal Enfield Meteor 350 kommt so klassisch daher, dass als Gepäcksystem optisch eigentlich nichts anderes in Frage kommt als klassische Ledertaschen. Von denen hat Hepco & Becker gleich mehrere im Angebot und die unterschiedlichen Modelle auch noch in vielen Farben. Die kleine Heckledertasche Legacy Rearbag beispielsweise gibt es in schwarzem Leder und in drei verschiedenen Brauntönen – Braun, Rugged sowie Sandbraun. Sie wird mit Gurten an der dafür vorgesehenen Rohrgepäckbrücke befestigt und bietet 4 Liter effektives Packvolumen bei Außenmaßen von 12 x 25 x 21 cm.

Seitentaschen für Meteor 350

Wer an seiner Meteor mehr Stauraum benötigt, kann auf diverse Hecktaschen zurückgreifen, die am C-Bow-Halter Platz und Halt finden. Hier kommen beispielsweise die Rugged C-Bow mit ihren 21 Liter Stauraum in Frage. Aber auch die Hecktasche aus der Rugged-Serie fasst 19 Liter Gepäck. Die Taschen gibt es in Schwarz und Braun.

Gepäcklösungen für Royal Enfield Himalayan

Für die Himalayan kommt eigentlich jede Art von Gepäcksystem in Frage – ob Leder, Softbags oder Hartschale, die Reiseenduro kann alles tragen. Als Basis für die Hepco & Becker Topcases dienen wahlweise der Alurack- oder der Easyrack-Gepäckträger. Ob Alu-Topcase oder Kunststoff entscheidet der Fahrer einfach nach Geschmack – oder Geldbeutel. Das Alu-Topcase Xplorer TC45 kostet 345 Euro, das Journey TC40 gibt es für 135 Euro.

Zum Kunststoff-Topcase passen die Orbit-Seitenkoffer, die an den bekannten C-Bow-Halterungen befestigt werden. Wer es ganz modern möchte, kann sich die schnittigen Seitentaschen der Royster-Serie näher angucken. Klassische Kofferträger hat Hepco & Becker ebenfalls im Repertoir. Daran lassen sich dann zum Beispiel die Kunststoffkoffer Junior TC40 befestigen.

Tankrucksack und Hitzeschutz

Um den Tankrucksack schnell und sicher zu fixieren gibt es von Hepco & Becker den Tankring namens Lock-it, der an der Royal Enfield Himalayan für Halt am Tank sorgen kann. Des Weiteren hat Hepco & Becker auch ein Hitzeschutzblech für die Reiseenduro im Programm, welches das Gepäck auf der rechten Seite schützt.