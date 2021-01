Neuheiten von SP Connect Handyhalterungen, Schutzfolie, Universalklemme

Wer ein Smartphone-Halterungssystem für den Motorradlenker suchte, wurde auch schon in der Vergangenheit bei SP Connect fündig. Für 2021 kommen ein paar neue Produkte dazu, die auch – aber nicht nur – das neue iPhone 12 betreffen.

Seit Oktober 2020 ist das neue iPhone 12 auf dem Markt. Das nahm SP Connect zum Anlass, sein Angebot an Schutz- und Befestigungshüllen zu erweitern – die "Phone Cases" sind nun auch für die Modelle 12 Pro/12, 12 Pro Max und 12 mini erhältlich. Und auch die "Weather Covers", also die Schutzhüllen für Regen, Staub und Drecke, stehen in den passenden Größen für die neuen iPhones zur Verfügung.

Schutzfolie aus Glas für iPhone 12

Neu im Sortiment ist auch der Displayschutz "Glass Screen Protector" für die Modelle 12 Pro/12, 12 Pro Max, 12 mini, 11 Pro/XS/X, 11 Pro Max/XS Max, 11/XR und SE/8/7. Das kratzfeste Glas ist hitzebeständig, 0,5 Millimeter dünn und kompatibel mit dem Phone Case.

3 Halterung für Motorradlenker

Wer die passende Smartphone-Hülle (Phone Case) hat, kann sein Handy einfach auf die am Motorradlenker befestigte SP Connect-Halterung setzen, einmal um 90 Grad drehen und schon sitzt es bombenfest.

Schwenkbar und verchromt

Die aus CNC gefräste und verchromte Aluminium-Halterung "Bar Clamp Mount Pro Chrome" verfügt über einen schwenk- und drehbaren Kopf, um das Smartphone zu positionieren. Du kannst es im Hoch oder im Querformat befestigen. Mitgeliefert werden M8 Edelstahl-Schrauben in drei verschiedenen Längen: 40/45/50 mm.

Speziell für Großroller

Die Lenkerhalterung "Break Mount" konzipierte SP Connect speziell für große Roller wie beispielsweise Yamaha T-Max, Honda Forza oder die C-Reihe von BMW. Die Halterung wird direkt über dem Bremsflüssigkeitsbehälter montiert und ist in einem Winkel von 72 Grad einstellbar.

Für Einsteiger

Preislich attraktiv, weil aus Kunststoff, ist die Halterung "Moto Mount LT". Sie ist laut SP Connect für Motorräder mit kleineren Hubräumen geeignet.

Universal-Klemme

Wer sein Smartphone ohne spezielle Hülle (Phone Case) am Motorrad befestigen möchte, der kann nun auf die "Universal Phone Clamp" zurückgreifen. Damit kann jedes Standardgrößen-Smartphone direkt am Lenker montiert werden.